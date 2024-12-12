Переезд по-новому. В столице снова заметили интересное явление на Днепре (видео)

У пользователей возникло много вопросов

Сеть всколыхнуло видео, на котором в Киеве дом плывет по Днепру. Вероятнее всего, его таким образом транспортировали, ведь во время движения видны следы от работы двигателя.

На каналах кадрах, которые публикуют, видно, что конструкция будто накрыта каким-то брезентом или резиной для защиты от осадков.

"Чей-то дом плывет по Днепру. Обстановка в Киеве", — говорится в сообщении.

Впрочем, украинцы в комментариях выдвигали свои предположения, в частности, что это один из видов туризма, а владельцы дома якобы направляются за границу только на своем транспорте. Кто-то откровенно отмечал новую схему с уклонением от мобилизации.

У некоторых людей возникал вопрос: "Это теперь движимое или недвижимое имущество?". А кто-то писал о попытках владельца дома уединиться и разобраться в политике.

Были и пользователи, которые просто шутили и смеялись, и таковых большинство.

Напомним, в октябре киевлян также удивила транспортировка дома по Днепру. Ведь посреди белого дня по реке плыл трехэтажный дом, а вокруг него были корабли. Это видео пользователи не оставили в стороне.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве заметили необычного питомца, который в теплые дни плавает в Днепре. Владелица выгуливала его на поводке.