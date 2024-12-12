Когда построят метро на Виноградарь в Киеве и какое главное условие (фото)

Строительство может пройти относительно быстро, но если будет выполнено главное условие

По календарному и плану и графику организации работ метро на Виноградарь в Киеве должно быть построено за два с половиной года. Однако окончательные сроки будут зависеть от финансирования.

Об этом сказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в эфире Киев24. Он подчеркнул, что этот проект требует больших вложений.

"Будет зависеть все от финансирования. Компания, которая сейчас строит, которая была победителем конкурса, выполняет работы без аванса. За свои деньги. Мы понимаем, что у них своих 12-14 миллиардов нет, чтобы построить это", — отметил Кандибор.

Он добавил, что все будет зависеть от пополнения городского бюджета и финансирования строительства. Также Кандибор говорит, что еще рассматривается задействование кредитов.

"Любые кредиты улучшат процесс, чтобы мы ускорили сроки строительства", — подытожил Кандибор.

Метро на Виноградарь в Киеве

В 2021 году проект новой подземки был представлен на сайте "Киевметрострой". Всего в планах строительство четырех станций от конечной "Сырец". Так, кроме "Мостицкой" и "Проспекта Правды" ветку продолжат станции "Виноградарь" и "Улица Маршала Гречко", а также будет электродепо.

Владелец группы компаний "Автострада", с которым было подписано соглашение о строительстве двух новых станций метро на Виноградаре в Киеве Максим Шкиль, считает, что строительство не закончится и к 2027 году, поскольку с этим объектом немало проблем.

Как сейчас идет строительство:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что строительство метро в направлении Виноградаря стартовало еще в марте 2019 года. Тогда метростроевцы начали прокладывать первую очередь: две пусковые станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды". Это участок протяженностью 3,7 километра от станции "Сырец", часть которого лежит на глубине 40 метров.

Тогда общая сметная стоимость первой очереди выросла до 6,3 млрд. гривен. Две станции планировали сдать в эксплуатацию в конце 2021 года. Впрочем, в сентябре 2021-го срок сдачи проекта перенесли сначала на 2023-й, а теперь же запуск двух станций смещен на следующие года.

При этом в конце сентября этого года правоохранители провели обыски в офисах "Киевметростроя", экспертного учреждения и подрядных организаций по подозрению в растрате средств на строительстве метро на Виноградарь. Как уточняли в прокуратуре Киева, тогда по результатам обысков правоохранители изъяли документацию по строительству метрополитена на указанном участке, а сейчас продолжается ее исследование.

В этом году стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит досудебное расследование о возможных неправомерных действиях со стороны бывшего начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, уволившегося с должности после громкого коррупционного скандала.