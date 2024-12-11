Как в Киеве будет работать транспорт в новогоднюю ночь: в КГГА ответили

До которого часа будут ходить автобусы и работать метро, станет известно только 31 декабря

Общественный транспорт в Киеве в новогоднюю ночь будет работать в соответствии с комендантским часом. Решение о его продолжительности будет принято военным командованием непосредственно накануне 31 декабря.

При этом будет учитываться текущая и прогнозируемая ситуация безопасности. Такой ответ "Телеграф" получил по своему запросу в Киевской городской государственной администрации.

Издание направило запрос в КГГА со следующими вопросами:

Будет ли отмена (ослабление) комендантского часа в Киеве в ночь с 31 декабря 2024 на 1 января 2025?

Будет ли в ночь на 1 января 2025 года наземный транспорт Киева перевозить пассажиров. Если да, то в каком режиме?

Будет ли в ночь на 1 января 2025 метрополитен г. Киева перевозить пассажиров. Если да, то в каком режиме? Если нет, будет ли он работать как укрытие для гражданских лиц?

"График работы общественного транспорта в Киеве формируется с учетом продолжительности комендантского часа. В то же время решение о продолжительности комендантского часа в новогоднюю ночь будет принято военным командованием, учитывая текущую и прогнозируемую ситуацию безопасности непосредственно накануне 31 декабря", – ответили в Управлении информационной политики и доступа к публичной информации КГГА.

Также в администрации предложили ознакомиться с действующими графиками работы общественного транспорта в столице.

Напомним, комендантский час в Киеве действует с 00:00 до 05:00, а последние поезда метро отбывают в начале 12-го. Во время воздушной тревоги подземные станции метрополитена круглосуточно работают как укрытие, а движение поездов по наземным участкам приостанавливается.

Ранее в Киеве открыли Подольско-Воскресенский мост, который строили с прошлого века. Мост соединит Русановку с Воскресенкой и Подолом и снизит нагрузку на Северный. Однако пока по нему не все смогут ездить, а только общественный транспорт, экстренные службы и военные.