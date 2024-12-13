Спали, качали детей и читали новости: как киевляне переживают массированную атаку РФ (видео, фото)

Ян Доброносов показал столичную подземку

Во время российской ракетной атаки на Украину утром в пятницу, 13 декабря, в Киеве была объявлена воздушная тревога. Жители столицы, сплотившись, пережидали атаку в столичной подземке.

Там побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал эксклюзивные кадры.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена еще утром. Киевляне со своими семьями, животными ушли в подземку.

Кто-то спал, другие люди сидели и просто просматривали телефон. Малыш играл, а животные покорно ждали пока можно будет вернуться в родительский дом.

Людей на одной из станций метро было очень много. Они пережидали воздушную тревогу и на лестнице и возле платформы.

Напомним, 13 декабря россияне запустили по Украине ракеты, в том числе "Калибры", также они атакуют баллистикой. Кроме того, враг поднял в небо МиГ-31, тревога распространилась по всей Украине. Активно работает ПВО, в том числе и в Киевской области. Взрывы звучали на Харьковщине, Полтавщине, Хмельнитчине. Враг атакует энергетическую инфраструктуру.

Как сообщал "Телеграф", около 6:25 раздался взрыв в городе Кременчуг Полтавской области. По предварительным данным, работала ПВО, россияне атаковали город баллистикой.