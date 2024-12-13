Спали, колисали дітей та читали новини: як кияни переживають масовану атаку РФ (відео, фото)

Ян Доброносов показав столичну підземку

Під час російської ракетної атаки на Україну зранку у п'ятницю, 13 грудня, в Києві було оголошено повітряну тривогу. Жителі столиці, згуртувавшись перечікували атаку в столичній підземці.

Там побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Він показав ексклюзивні кадри.

Повітряна тривога в Києві була оголошена ще зранку. Кияни зі своїми родинами, тваринами пішли у підземку.

Хтось спав, інші люди сиділи та просто переглядали телефон. Малеча гралась, а тваринки покірно чекали поки можна буде повернутись в рідну домівку.

Людей на одній із станцій метро було дуже багато. Вони перечікували повітряну тривогу і на сходах і біля платформи.

Нагадаємо, 13 грудня росіяни запустили по Україні ракети, зокрема й "Калібри", також вони атакують балістикою. Крім того, ворог підняв в небо МіГ-31, тривога поширилася на всю Україну. Активно працює ППО, зокрема й на Київщині. Вибухи лунали на Харківщині, Полтавщині, Хмельниччині. Ворог атакує енергетичну інфраструктуру.

Як повідомляв "Телеграф", близько 6:25 пролунав вибух у місті Кременчук Полтавської області. За попередніми даними, працювала ППО, росіяни атакували місто балістикою.