Продолжаются тяжелые бои

Идет 1024-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, недавно украинские войска восстановили утраченные позиции под Сватовым (Луганская область). Россияне продвинулись на главном украинском выступе в Курской области и около Часового Яра, Покровска и Курахово.

По данным американского Института изучения войны (ISW), есть продвижение российской армии в Курской области, где идет операция Сил обороны Украины. Геолокационные кадры свидетельствуют, что враг продвинулся северо-западнее Плехового и юго-восточнее Куриловки (южнее Суджи).

Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции вблизи Сватового в Луганской области. Геолокационные кадры показывают, что наши защитники отбили Копанку (к западу от Сватово).

В то же время россияне недавно незначительно продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, свидетельствуют о том, что россияне продвинулись вдоль улицы Лесной на западной окраине Калиновки (севернее Часового Яра) и захватили поселок.

Также российская армия имела успех к югу от Покровска. Согласно свежим геолокационным кадрам, россияне оккупировали Новотроицкое и прошли вдоль линии Донецкой железной дороги к западу от Нового Труда, а также вдоль улицы Сосновой на западе Шевченко.

Удалось россиянам продвинуться также и на Кураховском направлении. Геолокационные кадры показывают, что враг захватил новые территории по улице Нагорной и Урожайной. По данным ISW, российская армия достигла дополнительных успехов также к югу от Курахово.

Как сообщал "Телеграф", администрация президента США Джо Байдена чуть больше, чем за месяц до своего ухода из Белого дома избрала другую стратегию поставки вооружения Украине. Теперь поставки максимально ускорены с целью предоставить Украине больше сил до 20 января 2025 года.