До конца года в Киеве перекрыли один из путепроводов (схема)

Водителей просят учесть изменения

С 16 по 30 декабря в Киеве будут действовать ограничения на движение транспорта по путепроводу на пересечении улицы Михаила Бойчука с железной дорогой возле станции "Киев-Демеевский". Причиной послужил ремонт железобетонных конструкций мостового полотна.

Об этом сообщает УК "Киевавтодор". Отмечается, что работы продлятся с 8:00 16 декабря до 8:00 30 декабря.

В этот период для автомобилистов будет перекрыта крайняя правая полоса в направлении улицы Саперно-Слободской.

Коммунальщики призывают водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и извиняются за возможные неудобства.

Схема ограничений

Напоминаем, что в Киеве с 1 ноября действует "зимний" скоростной режим. Разрешенная скорость по городу — до 50 км/ч.

На 8 участках, где в предыдущий период было разрешено ехать со скоростью 80 км/ч, специалисты ЦОДР демонтировали 105 дорожных знаков ограничения скорости "80".

Отметим, это ограничение сезонное и вводится ежегодно с наступлением холодов. Режим скорости для автомобилей до 50 км/ч распространяется на все улицы в городах, включая те, где в летний период можно было разгоняться до 80 км/ч.

Ранее "Телеграф" писал, как Киев готовится к работе светофоров при отключении света. В КГГА оценили стоимость оснащения всех светофоров в столице шкафами резервного питания в 2-4 млрд гривен, а продлится этот процесс "несколько лет".