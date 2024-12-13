Какую елку выбрать, если в доме есть дети – все плюсы и минусы

Оба из вариантов могут влететь в копеечку

Когда приходит время ставить новогоднюю елку дома у многих возникает вопрос: какую лучше выбрать — искусственную или живую, особенно если есть дети.

"Телеграф" разбирался в этом вопросе. Заметим, что оба варианта имеют свои минусы и плюсы.

Преимуществами живой елки можно считать хвойный запах, создающий великолепную новогоднюю атмосферу. Однако, как правило, хвоинки быстро сыпятся, а затем иглы почти по всей квартире, что не допустим с маленькими детьми. Также на живых елках могут быть насекомые, которые, отогревшись дома, начнут ползать по комнате.

К тому же в этом году живые ели имеют немалую цену, ведь кое-где за дерево нужно отдать до 4-6 тысяч грн.

Преимуществами искусственных елок в доме с детьми является то, что они не сыплются и не имеют на себе насекомых. Однако эти деревья без хвойного запаха, порой разочаровывают людей. Однако современные искусственные елки обладают широким разнообразием и качеством, что дает возможность приобрести красивое дерево. Цены такие елки иногда выше, чем на живые, но их можно ставить не один год.

То есть искусственные елки экономят немало средств, однако к выбору следует подходить ответственно, чтобы елка не была токсична для ребенка. Иногда елки, которые собрали много пыли, могут вызвать аллергию.

Напомним, в двух украинских городах установили необычные елки. Речь идет о Днепре и Киеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на что обратить внимание при выборе натуральной елки.