Тревога в Киеве и взрывы: россияне атаковали Украину, что известно об ударе

Дроны кружили над областью и меняли направление

В ночь на 8 декабря на Киев и Киевскую область была совершена очередная атака "шахедов". Местные могли слышать звуки взрывов — это была работа ПВО.

Информация об этом была опубликована в пабликах в соцсетях, а также в мониторинговых Telegram-каналах. Отмечается, что угроза БПЛА была еще начиная с 11 часов вечера 7 декабря.

Согласно прогнозам, в то время должна была начаться массированная атака дронами. Вскоре появилась информация, что "шахеды" летят в сторону ряда городов.

Ближе к полуночи было сообщено, что российский дрон залетает в Голосеевский район столицы. Примерно в 00:33 было сообщено о работе ПВО.

Также БПЛА фиксировали над Бучей, Ирпенем, в районе Фастова. Отмечается также, что дроны кружили, в том числе, над Житомирской областью, а затем резко меняли направление на Киевскую и далее наоборот.

Воздушную тревогу \той ночью также объявляли в Черкасской, Житомирской, Черниговской, Харьковской областях..

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 ноября россияне в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате падения вражеского БПЛА в Днепровском районе было повреждено здание детской поликлиники.