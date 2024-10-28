Такси будет работать в комендантский час, но только в одном из городов Украины

Пассажирам не нужны никакие разрешительные документы

Во Львове разрешат поездки на такси во время комендантского часа. Сервисы Bolt и Uklon получат специальные разрешения для ночной работы.

Проект запустится до конца недели. Нововведение направлено, прежде всего, на обслуживание пассажиров железнодорожного вокзала. Об этом рассказал руководитель аппарата Львовской ОВ Тарас Грень.

Водители Bolt и Uklon смогут работать ночью, но только после получения специальных пропусков в комендатуре. Обязательным условием будет также наличие обновленных военно-учетных документов.

Впрочем, пассажирам не нужно оформлять дополнительные разрешения для ночных поездок. По словам чиновников, это решение принято с учетом опыта города — конфликтных ситуаций с людьми, направлявшимися на вокзал или с него во время комендантского часа, не возникало.

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко привел статистику: каждую ночь в город прибывает от 20 до 30 поездов. Именно пассажиропоток формирует основной спрос на ночные перевозки. Официальное такси обеспечит безопасный и прозрачный сервис по регулируемым ценам.

Ранее "Телеграф" также писал, что Uklon хочет вернуться к работе в комендантский час. Это не прихоть компании, а просьба некоторых местных администраций.