Uklon хочет вернуться к работе в комендантский час: где и как скоро можно будет вызвать такси ночью

Сроки возобновления поездок в ночное время в компании не называют

Одна их компаний такси в Украине хочет вернуться к работе в ночное время. Это означает, что украинцы смогут передвигаться в комендантский час.

О планах рассказал CEO онлайн-сервиса такси Uklon Сергей Гришков в интервью Forbs. По его словам, это не прихоть компании, а просьба некоторых местных администраций.

Вероятнее всего возобновление ночных поездок возможно в некоторых западных регионах Украины.

"Сейчас у нас есть ряд официальных запросов от местных администраций, которые просят нас вернуть работу сервиса в комендантский час. Возврат возможен, вероятнее всего, в регионах на западе. Конкретных сроков пока нет – все зависит от коммуникации с местными государственными и военными органами и силовыми структурами", — сказал Гришков.

Он добавил, что работа приложения ночью была запросом от клиентов Uklon. Множество поездов или рейсовых автобусов прибывают на вокзалы или отправляются именно ночью. Также вызов такси ночью — это быстрый способ, к примеру, доехать в больницу.

Также Сергей Гришков рассказал, что сейчас компания Uklon больше нацелена на инвестиции во внешние рынки, а в Украине в приоритете развитие доставка. К примеру, сейчас компания готовится к запуску курьеров в Днепре.

На сегодняшний день Uklon – лидер рынка пассажирских перевозок в Украине. В компании зарегистрировано 80 тысяч водителей, 2% из которых женщины. Ограничения в работе приложения Uklon в ночное время стали действовать с 14 марта 2024 года по требованию Национальной полиции Украины.

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