На одной из станций киевского метро начнется ремонт

Работы должны закончить в следующем году

Во вторник, 24 декабря, на станции киевского метрополитена "Лыбедская" начнутся плановые работы по капитальному ремонту эскалаторов. Оборудование будут ремонтировать поочередно.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на КП "Киевский метрополитен". Ремонт планируется завершить в конце апреля 2025 года.

В сообщении отмечается, что в процессе ремонта оборудование будут полностью разбираться, заменять изношенные части, проводить детальную диагностику и обновлять все механизмы, обеспечивающие бесперебойную работу эскалаторов.

Капитальный ремонт эскалаторов производится каждые 10-12 лет или после пробега в 150 тысяч километров. Это необходимая мера для поддержки надежной и безопасной работы оборудования, объясняют в Киевском метрополитене.

Коммунальное предприятие напоминает, что для безопасных поездок пассажиры должны соблюдать простые правила пользования эскалатором:

держаться за поручень;

не заступать за ограничительную линию;

не сидеть на ступеньках эскалатора;

не бежать эскалатором;

держать детей за руку, а совсем маленьких – на руках;

следить за длинной одеждой и личными вещами, чтобы они не попали в движущиеся части эскалатора;

сумки и пакеты держать при себе во избежание травм или повреждения вещей.

Ранее "Телеграф" писал, как в Киеве будет работать транспорт в новогоднюю ночь. До каких часов будут ходить автобусы и работать метро станет известно только 31 декабря.