Бизнесмен Криппа рассказал, почему купил бизнес-центр "Парус" и гостиницу "Украина"

На недвижимость в Украине он потратил немалую сумму

Украинский бизнесмен Максим Криппа за два года потратил на недвижимость в Украине более 100 млн долларов. Среди приобретенных им объектов есть бизнес-центр "Парус" и гостиница "Украина" в Киеве.

Об этом он рассказал в интервью Forbes. Криппа объяснил, что "Парус" продавался еще до широкомасштабного вторжения РФ.

"Конечно, во время войны я получил значительно лучшие коммерческие условия соглашения. Загруженность "Паруса" составляет более 90%, когда средняя заполненность бизнес-центров в Киеве — где-то 70-75%. "Парус" генерирует прибыль. Понятно, что есть риски, но я верю в Украину, рассчитываю, что война закончится, и тогда этот актив вернется на довоенные показатели", – подчеркнул бизнесмен.

В то же время он не назвал цену, за которую был приобретен бизнес-центр. Однако ранее один из участников рынка говорил, что такой объект мог стоить $80–100 млн.

"Оценки, которые вы приводили, были более довоенными. Разумеется, я вам не назову цену сделки. Мало кто знает, что "Парус" покупался с долгами. Там был кредит, на тот момент, кажется, 600 млн грн, который перешел ко мне как нового собственника. Кредит, конечно, не входил в сумму сделки, мы его обслуживаем. Во-вторых, никто не говорит о том, что соглашение было структурировано во времени. Я не платил сразу всю сумму… Платежи были разбиты на год. На сегодняшний момент сделка закрыта полностью. Это просто коммерчески выгодное соглашение, мимо которого я не мог пройти", — отметил Криппа.

Также он рассказал о покупке гостиницы "Украина". Бизнесмен заплатил за него 3 млрд. грн.

"Отель "Украина" – как Мона Лиза. Она такая единственная. Я родился в 1977 году в Киеве и прожил здесь почти всю жизнь. В 2016-м переехал в Арабские Эмираты, но постоянно бывал в Украине. Мой дед, Кравченко Иван Федорович, был председателем профсоюза рабочих культуры Украины. Его кабинет был в Доме профсоюзов, в детстве я часто приходил к нему и видел эту гостиницу, которая тогда была "Москвой". Кстати, символично, что его переименовали в "Украину" на десятилетие независимости. Для меня это символ излома системы. Знаковый, легендарный актив, которых больше нет и никогда не будет, единственный в своем роде", — подчеркнул Криппа.

Именно поэтому, по мнению бизнесмена, назвать или сосчитать настоящую цену отеля невозможно. По его словам, нет даже близко ничего, с чем его можно сравнить и к чему привязать.

"Считаю, мы заплатили за него справедливую цену. После войны я бы хотел, чтобы там была классная люксовая гостиница. Возможно, "Four Seasons Украина". Возможно, что-то другое.

Я инвестирую, потому что понимаю: такая возможность выпадает только раз в жизни. Кроме этого, принимая на себя риски сегодня, я понимаю, что когда наступит мир, такие активы будут стоить Х2, Х3 от сегодняшней оценки, а после реновации – еще больше", — подытожил Криппа.

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