Цены на аренду квартир в Одессе подняли до небес: сколько стоит снять жилье на Новый год

Цены просто зашкаливают

Цены на аренду жилья в Одессе в декабре выросли, по меньшей мере, на 100-150%. Причина этого — в новогодних праздниках. Друзья и знакомые компаниями снимают квартиры посуточно, чтобы отпраздновать Новый Год. Но оказалось, что это удовольствие не из дешевых.

Стоимость 1 суток аренды жилья в Одессе в ночь с 31 декабря на 1 января около 8-10 тысяч гривен. Соответствующая информация была распространена в телеграмм-каналах.

Жительница Одессы показала переписку с владельцами квартир, где предлагают варианты за заоблачные деньги. Они честно рассказывают, что к Новому году всегда повышают цены. Кроме того, они говорят, что 8 тысяч гривен — это еще акция, самые низкие цены начинаются от 10 тысяч.

В этом году и на новогодние атрибуты цены заоблачные. В частности, в Одессе цены на елки стартуют от 2500 гривен. А в столице цены на новогоднее дерево вообще заоблачные — менее как за 3500 грн его не купишь.

Также "Телеграф" недавно рассказывал, что во Львове продают елки по возмутительным ценам. Большинство комментаторов говорят, что не готовы тратить такую сумму на елки.