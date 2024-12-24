Куда пойти с детьми в Киеве на зимние праздники: афиша самых интересных мероприятий

Позвольте себе немного расслабиться и провести время вместе с детьми

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить вместе с детьми мероприятия, которые пройдут в Киеве на ближайших праздничных неделях.

Ведь чем интереснее досуг детям организуют родители, тем меньше времени они будут сидеть дома и "погружаться" в гаджеты. Зарядитесь положительной энергией и незабываемо проведите время!

Редакция "Телеграфа" собрала для вас самые интересные мероприятия, которые можно посетить с детьми в столице с 24 декабря по 5 января 2025 года!

Куда пойти с детьми в Киеве на новогодние праздники

Фэнтези-комедия "Чудо в будний день"

Когда: 24 декабря, начало в 12:00 и в 16:00

Где: ЦК "Святошин"

Адрес: пр-т Победы, 112

Стоимость: от 250 гривен

Фэнтези-комедия "Чудо в будний день"

В центре новогоднего сюжета обычный мальчик Влад. К сожалению, окружающий мир подготовил для ребёнка много непростых испытаний. Из-за этих неблагоприятных обстоятельств Влад начинает терять веру в собственные силы. Однажды он попадает в магическое время, где судьба сводит его с таинственным и улыбающимся персонажем. Он помогает Владу понять, что даже в самые трудные моменты не стоит терять веру в себя и чудо, которое есть в каждом дне.

Спектакль "Чудо в будний день" – это откровенная история о поисках себя, силе добра и важности взаимопомощи. Кто же он, этот загадочный персонаж? Почему ему удалось помочь Владу? Об этом можно будет узнать, посмотрев музыкальное представление "Чудо в будний день" в столичном концерт-холле "Святошин".

Сказка о Морозе-Морозенко

Когда: 24 декабря, начало в 14:00

Где: Киевский академический театр кукол

Адрес: ул. М. Грушевского, пер.

Стоимость: от 150 гривен

Сказка о Мороза-Морозенко

Эта удивительная история происходит в канун Рождества.

Добрую девочку Маричку капризная мачеха и ее ленивая дочь заставили идти в холодный лес, приказав строго не возвращаться без ягод. А какие же зимой в заснеженном лесу ягоды? Что делать бедной Маричке? Отправилась она в лес… Шла Маричка и вдруг перед ней появляется не кто-нибудь, а сам повелитель зимнего леса — Мороз-Морозенко…

Рождественский бал Святого Николая

Когда: 25 декабря, начало в 12:00

Где: Центральный дом вооруженных сил Украины

Адрес: ул. Михаила Грушевского, дом №30/1

Стоимость: от 200 гривен

Рождественский бал Святого Николая

Очень интересное и яркое шоу спектакль "Рождественский бал Святого Николая" ни одного не оставит равнодушным. Маленькие зрители встретятся с феями, снеговиками, рождественскими эльфами, которые помогают Николаю творить чудеса, и, конечно, сам Святой Николай будет лично приветствовать всех гостей!

Мелодичные песни, остроумные шутки любимых героев, современная хореография, акробатические трюки и драки на мечах – все это непременно создаст незабываемую атмосферу настоящего праздника!

Новогодняя стори "Блогеры в театре"

Когда: 25 декабря, начало в 12:00

Где: Киевский академический театр кукол

Адрес: ул. М. Грушевского, 1-а

Стоимость: от 150 гривен

Новогодняя страница «Блогеры в театре»

Что же будет, если случайно остаться в театре ночью под Новый год?

Вот это и выяснят наши герои, трое блоггеров, которые соблазнились на возможность поснимать бешеных сториз для своих Инстаграмм и Тик-Токов, и пробрались на сцену Киевского академического театра кукол после закрытия.

Спектакль "Зимняя сказка"

Когда: 26 декабря, начало в 12:00

Где: Театр на Михайловской

Адрес: ул. Михайловская, 24-ж

Стоимость: 350 гривен

Спектакль "Зимняя сказка"

Театр "Солнышко" подготовил для своих юных зрителей и их родителей веселый, зажигательный, добрый спектакль. Простой и немного наивный сюжет "Зимней сказки", полный юмором, песнями, танцами, погонями и интригой, так похож на старые добрые мультфильмы о живых Зайчатах, хитрую Лисичку и неразумного Волка. И дети и взрослые весело хохочут и громко аплодируют героям и молодым актерам!

Рекомендовано детям от 3 до 11 лет.

Новогоднее представление "Пингвинополис: Большая Ледяная Миссия!"

Когда: 26 декабря, начало в 11:00

Где: Киностудия Film Ua. Кинотеатр "Правда"

Адрес: ул.Николая Закревского, 22

Стоимость: 200 гривен

Новогоднее представление "Пингвинополис: Большая Ледяная Миссия!"

Подарите своему ребенку сказочный праздник! Яркий и очень хороший спектакль расскажет историю о смелых пингвинах, которые отправятся в волшебное путешествие, чтобы спасти свой ледяной мир и открыть настоящее новогоднее чудо!

Вас ждут веселые интерактивные развлечения и сладости и уникальная возможность побывать на легендарной киностудии Film UA, где создаются сказки, мультфильмы и кино! Не пропустите самый теплый зимний праздник для всей семьи!

"Рождественский магазин тетушки Мальвы"

Когда: 27 декабря, начало в 16:00

Где: Киевский академический театр юного зрителя на Липках

Адрес: ул. Липская 15/17

Стоимость: от 200 гривен

Рождественский магазин тетушки Мальвы

"Рождественский магазин тетушки Мальвы" — это спектакль о нашем светлом будущем о светлом Рождестве, которое наступит после тяжелой борьбы с врагом. Дойти, дожить, доползти до этого будущего мы сможем только держа добро в сердце, даже когда нас окружает серое зло и что победа возможна только когда все вместе как один встанут на борьбу: дети, старики, животные, облака, ветры и вся земная поверхность .

Рекомендуемый возраст – 7+.

"Семь добрых дел Святого Николая"

Когда: 27 декабря, начало в 12:00

Где: Театр на Троещине

Адрес: ул. Градинская, 5

Стоимость: 300 гривен

"Семь добрых дел Святого Николая"

Слышите? – Святой Николай уже спешит к вам! Добрый волшебник уже подготовил много подарков и готовит для каждого настоящее чудо.

Встреча назначается в Театре на Михайловской. Обязательно приходите!

Спектакль "Золушка"

Когда: 27 декабря, начало в 12:00

Где: Киевский академический театр кукол

Адрес: ул. М. Грушевского, 1-а

Стоимость: от 150 гривен

Спектакль "Золушка"

Сказочная история настоящей любви. История, в которой благие намерения находят свой путь, а влюбленные получают заслуженное счастье.

В замечательной постановке Юрия Сикало есть все: и остроумные диалоги, и смешные персонажи, и нежные и чувствительные моменты.

А декорация в виде настоящего сказочного замка и невероятно красивые куклы еще не оставили равнодушным ни одного зрителя.

"Новогодние приключения Снеговика"

Когда: 27 декабря, начало в 12:00

Где: Театр на Михайловской

Адрес: ул. Михайловская, 24-ж

Стоимость: 350 гривен

Новогодние приключения Снеговика

В праздничный новогодний сказочный лес всех юных зрителей Театра "Солнышко" приглашают строгий, но справедливый Дядя Морозенко и нежная и добрая Метелица. Они не только встретят малышей в фойе театра, поиграют и потанцуют с ними возле украшенной елочки, но и станут героями веселой и доброй сказки о наивном Снеговике, коварной Стуже, шутливых Зайцах и Медведе, который неожиданно проснулся среди зимы.

В спектакле много чудес и неожиданных событий, которые в конце концов завершатся традиционным вручением подарков.

Рекомендовано детям от 4 до 12 лет.

"Ледяное сердце"

Когда: 28 декабря, начало в 11:00

Где: Центральный дом офицеров Вооруженных Сил Украины

Адрес: улица Михаила Грушевского, дом №30/1

Стоимость: от 220 гривен

В волшебном королевстве Эрендели принцесса Эльза не знает, что делать со своими волшебными способностями. Трудно жить ей, имея ледяное сердце, особенно когда стала королевой после гибели родителей. Нелегко также и ее сестре принцессе Анне, которая встретила свою любовь, и сестра выступила против ее брака. Отгородиться от всего мира или принять себя такой, как есть? Только настоящая любовь может спасти и защитить!

Спектакль "Ушастики"

Когда: 28 декабря, начало в 11:00

Где: Дом художника

Адрес: ул. Артема, 1/5

Стоимость: от 390 гривен

Спектакль "Ухастики"

"Ухастики" — это не просто спектакль для малышей, а настоящий зимний праздник, состоящий из трех частей.

Сначала гости посетят интерактивную зону перед спектаклем, где можно погрузиться в атмосферу зимних праздников: поиграть с аниматорами, с помощью аквагрима превратиться в настоящего Ухастика и познакомиться со Святым Николаем и сделать с ним фото возле праздничной фотозоны.

Затем всех приглашают в зал, где их ждет интерактивный спектакль "Вухастики", где вместе с главными героями маленькие зрители смогут научиться фантазировать и помочь св. Николаю спасти зимние праздники и побороть темные силы.

А третья часть праздника – это фотосессия с персонажами сказки на сцене среди ярких новогодних декораций.

Золушка и Театр теней

Когда: 28 декабря, начало в 12:00 и в 17:00

Где: Киевская консерватория

Адрес: ул. Архитектора Городецкого, 1-3/11

Стоимость: от 190 гривен

Золушка и Театр теней

Жила была девочка, радостная и беззаботная. Она была окружена любовью и вниманием. Но вскоре пришло время, когда умерла ее мать, а затем и отец. Золушка осталась жить с жестокой мачехой и ее дочерьми. К великому счастью героини, она была наделена бесконечным позитивом и оптимизмом, невероятным терпением и трудолюбием, и за это была вознаграждена сполна. В сказке "Золушка и Театр Тиней" тоже счастлив конец. Но уверены ли Вы, что в наше время все происходило бы так же, как и 200 лет назад…?

Сочетание жанра Театра теней и 3D технологий, авторская музыка, созданная композиторами высочайшего уровня, делают старую историю новой и уникальной.

Новогодняя сказка "Снежный цветок"

Когда: 29 декабря, начало в 11:00

Где: Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра

Адрес: ул. Миропольская, 1 (ст. г. "Черниговская")

Стоимость: 100 гривен

Новогодняя сказка "Снежный цветок"

Как же неприятно заболеть накануне Нового года! Но сама такая неприятность произошла с Медвежонком. Неужели никто не поможет малышу выздороветь, чтобы вместе со всеми встретить Новый год? Конечно, такой герой есть! Храбрый Ёжик отправляется на поиски волшебного Снежного цветка. Приверженность дружбе и вера в то, что магическая сила цветка поможет Медвежонку выздороветь, ведут Ежика через все препятствия и помогают пройти все испытания.

Красивая, лирическая и необыкновенно добрая сказка пришлась по душе нашим маленьким и взрослым зрителям. Полюбите ее и вы!

Зимнее приключение "Мастера чудес"

Когда: 30 декабря, начало в 12:00

Где: Театр на Михайловской

Адрес: ул. Михайловская, 24

Стоимость: 350 гривен

Зимнее приключение "Мастера чудес"

Чудеса случаются только там, где их ждут — именно так считает мышка по имени Мэри, которая готовится к праздникам и мечтает, чтобы в ее доме наконец-то случилось настоящее зимнее чудо! А вот мышонок Оливер ярый реалист, который совсем не видит смысла в этой "праздничной суматохе"! Так что идеальное семейное празднование под угрозой…

Поэтому песику Джекки и коту Поэтому придется ввязаться в довольно авантюрную историю! Ведь если чудеса не случаются просто так, то их можно попытаться устроить самостоятельно!

Балл "Новогодний"

Когда: 31 декабря, начало в 15:30

Где: Театр на Михайловской

Адрес: ул. Михайловская, 24-ж

Стоимость: 500 гривен

Балл "Новогодний"

Зимой традиционно театр "Солнышко", устраивает новогодние и рождественские балы; интересная развлекательная программа, сказочные герои, лакомство для детей и родителей…ну и конечно подарки!

Все баллы рассчитаны на детей (старше 3-х лет и не старше 12-ти) и их родителей.

Сказки для Николая

Когда: 1 января, начало в 11:00

Где: Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра: Малый зал

Адрес: ул.Шептицкого 1-б (г. "Левобережная")

Стоимость: 150 гривен

Сказки для Николая

Сколько сказок мы слышали о Святом Николае и каждая из них как маленькое сокровище. А что если есть сокровища — то есть те, кто хотят его украсть!

Так и произошло в эту праздничную ночь, когда чёртенок Тимко решил забрать все сказки Николая, чтобы дети их больше не услышали.

Но, к счастью, маленький Ангел-хранитель узнал коварный план Тимка и решил ему в этом помешать…

Спектакль "Волшебник"

Когда: 2января, начало в 12:00

Где: Национальный академический драматический театр им.Леси Украинки

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 5

Стоимость: от 60 гривен

Спектакль "Волшебник"

История маленькой девочки Элли, которая переносит сложные испытания вдвоем со своей верной собачкой Тотошкой, не оставит никого безразличным.

Попав в страну Жевунов по умыслу злой волшебницы Бастинды, Элли встретится с великим и ужасным волшебником Гудвином, и каждый герой сказки, направляясь к своей мечте, найдет, прежде всего, себя самого. И что самое удивительное, поможет всему этому свершиться волшебный мир Театра, в котором возможно все!

Резиденция Санты на ВДНГ

Когда: 3 января, начало в 10:00

Где: ВДНГ

Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1

Стоимость: 450 гривен

Резиденция Санты на ВДНГ

В Резиденции Санты всех ждут море смеха, удивительные приключения и настоящие чудеса. Оказывается, неизвестная воровка использовала злое волшебство против эльфов, спутала на почте все таблички и похитила магическую сферу. И теперь дети должны помочь Санти и верным помощникам исправить все и вернуть праздник. Детишек ждут игры с эльфами, участие в интересном мастер-классе и веселых флешмобах.

А еще маленькие гости Резиденции смогут рассказать свои мечты в волшебных письмах, сделать отличные фото и получить невероятные подарки.

Новогоднее представление "Где найти елку?"

Когда: 4января, начало в 12:00

Где: Киевский академический театр юного зрителя на Липках

Адрес: ул. Липская 15/17

Стоимость: 250 гривен

Новогоднее происшествие "Где найти елку?"

В этом волшебном спектакле дети погрузятся в мир смешных приключений, где зверьки прибегают к разным ухищрениям в попытке найти идеальную елку. Но можно ли обмануть природу? Юные зрители вместе со своими новыми пушистыми друзьями узнают, что истинное спасение веселых праздников состоит в честности, правдивости и ценности дружбы.

Яркая, веселая и наполненная важными жизненными уроками – этот спектакль обещает стать волшебным открытием для вашего ребенка и веселым развлечением для всей семьи. Не упустите эту уникальную возможность подарить вашим детям незабываемые впечатления и ценные уроки в одном флаконе!

Супергерои спасают Рождество

Когда: 4января, начало в 15:00

Где: Центральный дом офицеров Вооруженных сил Украины

Адрес: ул. Грушевского, 30/1

Стоимость: от 150 гривен

Супергерои спасают Рождество

Злой Гринч живет в темной пещере на самой вершине горы подальше от всех, но эти "все" готовят грандиозное празднование нового года. Они шумят, все украшают и дико раздражают. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Санта-Клауса.

Но на помощь, как всегда, приходят супергерои, которые накажут негодяя и вернут детям дух Рождества!

Удивительная история, которая погрузит Вас в волшебный мир чудес и чудес!

Сказочные декорации, ошеломляющие костюмы, многогранная и проникновенная игра актеров подарит массу веселья и незабываемые эмоции.

Спектакль "Зимние приключения крукоруков"

Когда: 5января, начало в 11:00

Где: Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра

Адрес: ул. Миропольская, 1 (ст. м. "Черниговская")

Стоимость: от 150 гривен

Спектакль "Зимние приключения крукоруков"

История сказочных героев Крукоруков рассказывает о доброте, заботе друг о друге. Ведь это не требует больших усилий, потому что это важно не только для нас самих, но и для окружающих нас. А еще возвращает веру в чудо.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что цены на новогодние елки в Украине в этом году просто космические, однако это не останавливает жителей столицы, активно интересующихся стоимостью живых елок. В этом году в Киеве уже начали работать официальные елочные ярмарки, где можно приобрести новогоднее дерево на любой вкус и кошелек.

Все деревья тронуты и это позволяет отследить их происхождение и уберечь покупателей от приобретения незаконно срубленных хвойных.