"Исторический" паркинг на Старокиевской горе: что не так с новой идеей Кличко и кто на ней хочет заработать?

Кому выгодно скандальное строительство в историческом центре Киева и есть ли шанс его остановить

У чиновников КГГА, депутатов Киевсовета и самого мэра Виталия Кличко, похоже, есть своеобразный строительный фетиш – паркинги. Их в Киеве хотят строить много и в самых неожиданных местах. Но иногда выбор этих мест вызывает, мягко говоря, удивление.

Именно такой, очень странной, выглядит сейчас идея построить огромный подземный паркинг на 320 авто в историческом центре Киева — на Старокиевской горе. Процедура утверждения соответствующего детального плана территорий (ДПТ) уже состоялась на земельной комиссии Киевсовета 13 ноября. Паркинг хотят строить, несмотря на то, что подъезд к нему ограничен, а выбранная под него территория защищена сразу несколькими охранными статусами, в том числе общенационального значения.

"Телеграф" разбирался, что не так с идеей подземного паркинга на Старокиевской горе под Пейзажной аллеей в Киеве и что и кто может скрываться за непреодолимым влечением киевских властей втулить паркинги где только можно.

Почему паркинги — это хорошо, но в Киеве с их строительством перманентные проблемы

Начать стоит с банального: в общем-то паркинги такому перегруженному автомобилями городу, как Киев, крайне нужны. Согласно предвоенным расчетам КО "Института Генерального плана города Киева", всего в Киеве до 2028 года следовало бы построить паркинги на 12 локациях – преимущественно перехватывающие, расположенные на въезде в город и вблизи ключевых пересадочных узлов в районах станций метро. Это выглядит вполне логичным, ведь позволяет разгрузить центр города, ограничив потоки транспорта из пригородов столицы.

Но интересно, что в списке 12 определенных в 2021 году Институтом Генплана локаций не было упоминания о строительстве паркинга в исторической местности Киева – на Старокиевской горе. Как, кстати, не было там упоминаний и о строительстве паркингов прямо на территории водной зоны озера Вырлица или на территории исторического Китаева .

Откуда тогда у киевской власти берутся идеи строить их именно в пределах природоохранных зон и уникальных с археологической и исторической точки зрения местностей?

Объяснение может быть следующим: в основном во времена Омельченко и Черновецкого участки на этих территориях выделялись (иногда – сомнительным образом) "своим" фирмам под будущую коммерческую застройку. Но в последние годы, когда гайки в этой сфере все-таки прикрутили, застройщикам приходится искать возможность как-то "продать" общественности обоснование такого строительства. И нынешняя киевская власть, на которую, как известно, застройщики оказывают немалое влияние, похоже, нашла выход – оправдывать строительство паркингов "общественной необходимостью" и "решением транспортных проблем".

При этом максимально умалчивается, что обычно к паркингам сразу или в перспективе идет "небольшое приложение" — офисное здание в несколько этажей или даже ТРЦ. К примеру, в истории с застройкой озера Вырлица так и было – строительство гигантского торгово-развлекательного центра пытались оправдать, среди прочего, необходимостью строительства паркинга, вроде бы для защиты района от транспортного коллапса. В конце концов озеро удалось спасти от застройки, но неизвестно, надолго ли. Вполне возможно, что есть свой "коммерческий интерес" и в истории с паркингом на Старокиевской горе.

Что такое Старокиевская гора и разрешен ли там паркинг?

Старокиевская гора – одна из древнейших частей Киева, место становления княжеской государственности, где "находится уникальный комплекс археологических памятников разных эпох", отмечает сайт Национального музея истории Украины. По преданию, именно здесь князь Кий основал город, названный его именем, о чем напоминает недавно установленный памятный знак – камень с летописными словами "Отсюда пошла земля русская…". Теперь паркинг, который собираются строить у Кличко, будет находиться недалеко от упомянутого памятного знака.

Выбор места под паркинг на Старокиевской горе, а именно на территории заброшенных гаражей в Кияновском переулке, 13-21, вызывает вопросы уже с точки зрения логистики. Единственный доступ автомобилей к этому паркингу сейчас возможен только через этот самый Кияновский переулок, который очень узкий. В некоторых его местах непросто разминуться нескольким пешеходам, не только автомобилям. При этом возможность расширения переулка вызывает большие вопросы в связи с наличием в его начале капитальных зданий с обеих сторон.

Логистика в районе Кияновского переулка, скриншот GoogleMaps

Сам Кияновский переулок упирается в также не слишком широкий Вознесенский спуск, который, в свою очередь, в верхней части выходит на улицу Сечевых Стрельцов (продолжает Большую Житомирскую) недалеко от Львовской площади. Киевляне прекрасно знают, что происходит в этом районе в часы пик: иногда в пробках можно стоять часами. Как на ситуацию может повлиять появление дополнительных нескольких сотен автомобилей – вопрос риторический.

"Это решение (об утверждении ДПТ строительства паркинга на Старокиевской горе. – Ред.) – позорное и циничное. Оно вредит городу… Это абсолютно ненужное строительство, которое никоим образом не решит проблемы с парковкой, но уничтожит часть истории города", — заявил во время обсуждения ДПТ на земельной комиссии Киевсовета Александр Гречко из ОО "Пассажиры Киева", которая занимается изучением вопросов улучшения транспортной инфраструктуры столицы.

Кроме того, место под паркинг, будто специально, выбрано в части довольно неровного склона Старокиевской горы. То есть строительство (если его все-таки вдруг разрешат) явно потребует значительных укрепительных работ и, очевидно, затрат немалых средств в то время, когда в Украине идет война.

Проектный план строительства паркинга, скриншот ДПТ

Впрочем, очень похоже, что все вышеупомянутое для инициаторов этого строительства — лишь незначительные технические детали, которые их не слишком пугают. Возможно, потому, что деньги на укрепление склонов всегда можно "правильно освоить". А необходимость расширения Кияновского переулка может в будущем стать отличным аргументом, чтобы снести имеющиеся здания и построить там что-то другое, например новый БЦ или ТРЦ.

В то же время, согласно официальным данным Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, место, выбранное КГГА под строительство паркинга, находится в пределах нескольких археологических памятников: "Культурный слой города Ярослава", "Копырев конец", "Поселение и могильник на горе Детинка" и "Исторический ландшафт киевских гор". Как следует из заявления Минкульта, на указанную местность распространяется ряд охранных статусов, что утверждено соответствующими правительственными решениями.

Даже из ДПТ видно, что паркинг хотят построить в местах с охранным статусом

"Этот земельный участок расположен в Центральном историческом ареале города Киева (приказ МКИП от 02 августа 2021 года № 599 "Об утверждении границ и режимов использования территории исторических ареалов г. Киева"), вплотную к буферной зоне объекта всемирного наследия "Киев: Собор Святой Софии и близлежащие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра" (приказ Министерства культуры, молодежи и спорта Украины от 31.01.2020 № 412), в пределах Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", в пределах охранной (буферной) зоны I, II, V категорий памятки архитектуры национального значения "Андреевская церковь" (постановление Кабинета министров Украины от 30.08.2017 № 659, охранный № 26071-Н; приказ Министерства культуры Украины от 10.02.2014 № 65), на территории памятки археологии национального значения "Культурный слой "Города Ярослава" (постановление Кабинета министров Украины от 03.09.2009 № 928, охранный № 260028-Н)", — отмечают в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций.

Старокиевская гора, фото с FB Минкульта

В ведомстве подчеркнули, что "сохранение культурного наследия является элементом национальной безопасности", а "уничтожение памятника археологии национального значения ради построения подземного паркинга на Старокиевской горе является недопустимым".

В КГГА, куда "Телеграф" обратился за комментарием о возможности строительства паркинга на Старокиевской горе, похоже, несколько иное мнение.

"Согласно ст. 14-1 Закона Украины "Об охране культурного наследия" на территорию памятников археологии не распространяется запрет нового строительства. Для таких территорий законом установлено, что земляные работы на территории памятника проводятся исключительно при условии проведения предварительных археологических изысканий , что предусмотрено градостроительными условиями и ограничениями для указанного земельного участка согласно материалам проекта детального плана территории. Утвержденные соответствующей научно-проектной документацией зон охраны памятников и заповедника режимы использования этой территории также предусматривают возможность размещения в ее границах объектов нового строительства", — говорится в ответе Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Евгения Кулеба в свою очередь считает, что, по сути, некоторые из упомянутых Минкультом охранных статусов означают, что город вообще не может вести там никаких работ.

"Сейчас Марина Соловьева, руководитель департамента охраны культурного наследия КГГА, который согласовал это скандальное строительство, рассказывает, что археологи там будут что-то разрывать и проверять. Они не имеют права что-то там копать, даже для проверки! Это неприкосновенная территория с соответствующими охранными статусами, о которых недавно напомнил Минкульт", — рассказала Евгения Кулеба в комментарии "Телеграфу".

Общественность согласовала? Или это была не общественность?

Во время заседания Постоянной комиссии Киевского городского совета по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям, на котором утверждали ДПТ по строительству паркинга, обратили на себя внимание несколько деталей.

Во-первых, как Татьяна Зайченко, заместитель директора градостроительного Департамента КГГА, пыталась убедить собравшихся, что проект прошел согласование общественностью через проведение соответствующих общественных слушаний с соблюдением всех соответствующих процедур.

"Есть определенная процедура информирования общественности. И она соблюдена. Вся общественность была проинформирована. Мы пытаемся на общественные слушания привлечь как можно большее количество людей. В том числе и депутатов", — заявила Татьяна Зайченко.

Все бы хорошо, но вообще "воля общественности" обычно является одним из тех "аргументов", которым очень часто пытаются манипулировать, чтобы оправдать незаконное строительство в Киеве. При этом в роли "общественности" нередко выступают "свои" активисты. Например, в вышеупомянутом случае с планами застройки Вырлицы была даже создана целая фейковая, как считают защитники озера, общественная организация, продвигавшая соответствующие нарративы. Похоже, что аналогичная ситуация сейчас наблюдается и с проектом паркинга под Пейзажной аллеей.

На видео "общественных слушаний" по паркингу, которые прошли 22 октября, даже невооруженным глазом заметно, что пришедшие на них люди явно не до конца понимают, почему их, собственно, собрали. Часть уткнулась в смартфоны, часть чуть ли не спит. Никакой активности, никакого сознательного участия в обсуждении. В результате – единственный заданный вопрос от так называемой "общественности". Да и то его содержание совершенно невозможно разобрать из-за абсолютно искаженной (не намеренно ли?) записи мероприятия.

Общественные слушания

"Это все очень просто объясняется. Участники этих так называемых общественных слушаний – ряженые. От знакомого с ситуацией человека мне известно, что 80% этих людей – это дворники и работники, которые обустраивают Воздвиженку. Их переодели и отправили на общественные слушания. То есть, что делает мэр и его банда, иначе, извините, я не назову? принятии решений на уровне города – фейком. Они знали, что если пригласят людей, которые там живут и имеют свое мнение, свои аргументы, то они бы никогда не проголосовали за это ДПТ", — считает Евгения Кулеба.

О том, что никакого нормального информирования общественности о планах строить паркинг не было, заявила во время заседания земельной комиссии Киевсовета продюсер и режиссер Анна Яценко, проживающая на улице Большая Житомирская. По ее словам, кроме уничтожения исторической местности, строительство паркинга несет еще и вполне реальную угрозу обрушения зданий, расположенных над местом строительства. В связи с этим, по ее словам, реальная общественность будет требовать пересмотра этой идеи.

"Я каждый день сверху вижу гаражи, где вы хотите строить. Если бы там сделали зеленые насаждения, как, например, парк "Наталка" на Оболони, никто не был бы против. Но у нас никто не спросил… Я узнала об этой вот реконструкции Пейзажной аллеи из сюжета "1+1"… В результате мы, живущие сверху, просто сползем вниз. встроены в дренажную систему. И вы об этом знаете. Но для вас это не имеет значения. Как и то, что это памятка архитектуры, археологии. И поэтому я прошу не голосовать за это незаконное и преступное решение", — заявила Яценко, обращаясь к инициаторам проекта и членам земельной комиссии.

"Телеграф" со своей стороны провел экспресс-опрос на Воздвиженке и Пейзажной аллее и обнаружил, что ни один из опрошенных не слышал о каких-либо общественных обсуждениях вопроса паркинга. Некоторые жители района узнали об идее строительства уже после того, как информация об этом появилась в СМИ и соцсетях. Подавляющее большинство при этом высказались против строительства паркинга именно в этом районе.

"О строительстве паркинга узнала случайно из соцсетей, после того, как этот вопрос получил огласку. Мое мнение – это ужас. Это уничтожение как исторической памяти, так и экосистемы, которая здесь на Старокиевской горе, Пейзажной аллее, уже сложилась за последние годы. Я имею в виду, что это может уничтожить статус любимой зоны отдыха киевлян и настоящего уголка природы, которым сегодня является это место", — рассказала "Телеграфу" жительница Львовской площади по имени Татьяна.

Вторая деталь – это якобы обращение за согласованием проекта строительства паркинга в Минкульт, в чем пыталась убедить присутствующих главный архитектор проекта Любовь Апостолова-Сосса.

Оказалось, что такого обращения, а тем более согласования, не было – "Киевгенплан" просто написал письмо с просьбой уточнить статус местности, а затем попытался выдать это за согласование. Информацию об этом озвучили депутаты, присутствовавшие на заседании комиссии.

Кстати, 14 ноября КГГА обнародовала новость , в которой, очевидно после огласки, которая приобрела вопрос строительства паркинга, попыталась оправдать этот проект. Мол, это не столько строительство паркинга, сколько наведение порядка со старыми гаражами советских времен и проект нового укрытия.

"В настоящее время территория, где планируется возведение укрытия и паркинга, не относится к парковой зоне и еще в советский период была застроена гаражными боксами с подпорными стенами. Эти конструкции в большинстве своем возведены самовольно, то есть без соответствующей проектной документации и каких-либо археологических исследований. <…> Город будет строго соблюдать требования памятникоохранного законодательства во время реализации проекта Детального плана территорий. В частности, до начала работ будут проведены археологические исследования в соответствии с Законом Украины "Об охране археологического наследия". Кроме того, проектная документация будет направлена ​​на согласование в органы охраны культурного наследия", — говорится, в частности, в новости.

Состояние участка, где планируют строить паркинг, действительно оставляет желать лучшего. Но видно, что склоны чрезвычайно неровные и зеленые насаждения все-таки присутствуют, несмотря на заверения КГГА. Фото с сайта КГГА

Что ж, увидим, что на это ответит Минкульт, когда ему на согласование придут (и если все-таки придут) соответствующие документы.

В чьих интересах может быть строительство паркинга на Старокиевской горе

Реалии киевского строительства уже давно доказывают: чем абсурднее и скандальнее проект, тем больше вероятность, что за ним могут стоять чьи-то очень значительные финансовые интересы. На сегодняшний день есть несколько версий относительно настоящих заказчиков и бенефициаров строительства паркинга на Старокиевской горе.

Одна из версий связана с фирмой, которой принадлежит участок, где собираются строить паркинг, ООО "Фундация "Качественное жилье".

Формально эта фирма через ООО "Будресурс" и ООО "Бридж плюс" принадлежит некоему Глуханюку Владимиру Михайловичу. На которого, кроме ООО "Фундация "Качественное жилье", записан еще ряд активов — строительных фирм, логистических компаний, добывающих предприятий.

Впрочем, вероятнее всего, что Глуханюк может быть только номинальным владельцем. ООО "Фундация "Качественное жилье" уже попадало в поле зрения "Телеграфа" из-за другого скандального проекта застройки на Воздвиженке — на территории земли для Академии гончарного искусства. Кстати, совсем недалеко от запланированного строительства паркинга.

Тогда "Телеграф" установил, что ООО "Фундация "Качественное жилье" имеет очень интересные связи с ЧАО трест "Киевгорстрой-1 имени М. П. Загороднего": компании связаны общими юридическими адресами, общим менеджментом, даже общей землей. Так, в свое время "Киевгорстрой-1" получил в аренду 13 земельных участков в столице суммарной площадью около 6 га. Среди них, кстати, и участок, где сейчас хотят строить парковку.

В свою очередь ПАО трест "Киевгорстрой-1 имени М. П. Загороднего" связывают с именем Алексея Омельяненко, который с 2003 года был там главой наблюдательного совета и почетным президентом.

Фамилия бывшего регионала Омельяненко известна по ряду скандалов, среди которых обвинения в хищении 100 млн грн в виде фиктивного кредита из "Укргазбанка", махинации с недвижимостью на киевской Оболони и т. д. Омельяненко также известен своим активным спонсорством Московского патриархата. В свое время он создал общественную организацию День Крещения Руси и жертвовал значительные суммы на развитие пророссийской церкви. В настоящее время активно занимается благотворительностью , помогает украинским военным.

Существует также версия, что скандальный паркинг – это личный проект Виталия Кличко. Ею с "Телеграфом" поделилась Евгения Кулеба, отметив, что причина исключительно в личных амбициях мэра.

"Это личная мечта мэра Кличко. Несколько лет назад у него была похожая идея — построить паркинг под Михайловской площадью, против которой восстал весь город. Теперь у него новая "гениальная" идея — он хочет уничтожить памятник археологии. В Кличко в этом случае, к сожалению, включился боксер – ему надо победить, несмотря ни на что: несмотря на здравый смысл, несмотря на Минкульт, несмотря на интересы людей", — отметила Кулеба в комментарии "Телеграфу".

Не исключен и третий, так сказать, "коммерческий" вариант этой истории. Дело в том, что ДПТ строительства паркинга включает реконструкцию Кияновского переулка, а также некоторых зданий, которые там находятся. В этом контексте главный архитектор проекта уже оговорился о появлении нового сооружения высотой 5 этажей (и это, заметьте, для "подземного паркинга"). Совершенно достаточно, согласитесь, для нового БЦ или даже ТРЦ, который "чисто случайно" вдруг может вылезти над паркингом.

Евгения же Кулеба заметила, что на территории, которую охватывает ДПТ, уже есть одно офисное здание со странным статусом – оно появилось в то время, когда Минкульт, учитывая историчность территории, просто не имел права согласовывать новое строительство.

"Там на территории незаконно построен офисный центр. На земле с таким статусом Минкульт никогда бы не согласовал подобное строительство. И скорее всего, этим ДПТ они в том числе хотят легализовать и достроить этот офисный центр. Недаром они там добавляют этажность. Это может быть глобальная схема, в которой очень много коррупционных составляющих", — считает Кулеба.

Есть ли шанс остановить застройку исторической местности?

Судя по развитию событий, проект решения о строительстве паркинга на Старокиевской горе может быть вынесен на сессию Киевского городского совета уже в ближайшее время – 21 ноября. И шансов, что за него вдруг не проголосуют, немного.

Предохранителем для того, чтобы все в этой ситуации происходило законным образом, может стать широкая огласка и активная позиция киевлян. Остаются также определенные юридические инструменты, вроде обращения в прокуратуру или другие правоохранительные органы в связи с возможным нарушением законодательства о защите исторического и археологического наследия. "Телеграфу" известно, что такие обращения готовят ряд общественных организаций и народных депутатов, а от депутатов СН в Киевсовете соответствующее заявление уже даже подано .

Возможно также, что на ситуацию повлияет позиция Минкульта и депутатов некоторых фракций Киевсовета, той же "Слуги народа", позиция которых, как известно, преимущественно антагонистическая позиции мэра Виталия Кличко в значительном количестве вопросов.

"Телеграф" обратился с запросом в КГГА с просьбой прокомментировать вопрос о целесообразности строительства паркинга на Старокиевской горе, необходимости согласования соответствующей градостроительной документации с Минкультом, стоимости проекта. На момент публикации материала ответа не поступило, но в пресс-службе пообещали обязательно отреагировать на запрос.

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