Журналисты раскрыли "туалетную схему" передачи земли в столице. Что говорят в Киевсовете (видео)

У Кличко уже прокомментировали ситуацию

Киевский городской совет отдал застройщику землю в Голосеевском районе, использовав сомнительную схему. Однако в конце концов это решение может быть отменено.

Об этом идет речь в журналистском расследовании Bihus.info. Отмечается, что схема, о которой идет речь, называется "туалетной".

Журналисты объяснили, что сначала на участке появляется фиктивная недвижимость, например, будка или деревянный туалет. Затем эту "собственность" используют, чтобы требовать землю под ней в аренду или собственность.

Компания ООО "Менаполис" из орбиты братьев Супруненко, которые, по данным журналистов, связаны с бывшим мэром столицы Леонидом Черновецким, арендовала пол гектара земли в Голосеевском районе. В частности, это стало возможным благодаря "туалетной схеме".

Сейчас этот участок принадлежит компании окружения Супруненко, хотя три года жителям соседнего ЖК обещали не принимать решения без их согласия. Соответствующее обещание давал заместитель мэра столицы Владимир Бондаренко.

Однако в Киевсовете тайно включили пункт о передаче земли в Голосеевском районе в решение о выделении земли в Подольском районе. По данным журналистов, об этом не знали ни голосовавшие за это депутаты, ни местные жители.

Реакция столичных властей

Уже после выхода расследования журналисты сообщили, что оно дало свои результаты. Бондаренко на своей странице в Facebook сообщил, что начат процесс по расторжению соглашения с компанией, которой передали участок.

По его словам, передать земельные участки коммунальной формы собственности в субаренду или их продать невозможно без решения Киевского городского совета. Решение об отводе этого земельного участка было принято в конце 2021 года с отлагательным условием на будущее, что противоречило законодательству, ведь решения индивидуального характера вступают в силу с момента их принятия.

Бондаренко подчеркнул, что застройка указанного земельного участка невозможна из-за отсутствия градостроительной документации. По его словам, попытка продажи земельного участка может быть существенным нарушением условий договора его аренды и, соответственно, нарушением законодательства Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что через Киевсовет пытаются продлить решение о возобновлении аренды земельных участков на территории Экопарка Осокорки для ООО "Контактбудсервис", за которым стоит "Столица Групп" Влады Молчановой.