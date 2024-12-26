Лучшие новогодние локации в Киеве, где можно почувствовать сказочную атмосферу

Несмотря ни на что, настраиваемся на позитив и окунаемся в предновогоднюю атмосферу

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса. Чтобы немного расслабиться, отвлечься от негативных мыслей, получить заряд позитивных эмоций и почувствовать праздничную атмосферу мы рекомендуем вам посетить яркие новогодние локации, которые располагаются в Киеве.

Редакция "Телеграфа" собрала для вас самые красивые и просто фантастические места, которые точно смогут вас удивить!

Главная елка Украины на Софийской площади

Когда: 6.12.2024 — 10.01.2025. Подсветка праздничного дерева работает ежедневно с 17:00 до 21:00 для экономии электроэнергии

Где: Софийская площадь

Стоимость: вход свободный

На Софийской площади с 6 декабря сияет главная рождественская елка Украины. В этом году она имеет высоту 15 метров и выполнена в белом минималистическом стиле. Украшена она голубыми шарами, а рождественская звезда на вершине напоминает нам о вере в лучшее.

В этом году массовых мероприятий на площади не предусмотрено, но елка стала центральной рождественской локацией столицы. Она выглядит достаточно инетерсно и создает идеальную праздничную атмосферу для семейных прогулок.

"Зимняя страна" на ВДНХ

Когда: 9.12.2024 — 2.03.2025

Где: проспект Академика Глушкова, 1

График работы: с 7:00 до 23:00

Стоимость: от 120 гривен в зависимости от выбранного павильона

В этом году ВДНХ празднует 10-летие "Зимової країни" и приглашает гостей насладиться волшебной атмосферой. Для посетителей подготовили множество праздничных локаций: огромный каток под открытым небом, Венецианская карусель, колесо обозрения, "Альпийская горка" и любимые среди детей "Резиденция Санти" и "Рождественская фабрика грез".

Также здесь проходят традиционные рождественские ярмарки, где можно приобрести сувениры и декор, а также посетить фуд-корт с гриль-блюдами, популярным фастфудом от столичных заведений, сладостями, горячим глинтвейном и напитками.

На Центральной площади с елкой будут проходить праздничные анимационные шоу со снеговиками и сказочными героями. Представления будут проходить каждый час с 12:00 до 18:00 в выходные дни по 26 января, а с 23 декабря по 5 января — ежедневно.

Добропарк: "Зима за городом — 2025"

Когда: 9.12.2024 — 19.01.2025

График работы: с 16:00 до 21:00

Где: Киевская область, с. Мотыжин, 29 км Житомирской трассы

Стоимость: для взрослого — 400 грн, детский и льготный — 300 грн.

Добропарк в селе Мотыжин под Киевом в этом году приглашает в сказочный новогодний городок "Зима за городом — 2025". Гостей ждет более 50 тематических локаций и фотозон, включая парк иллюминаций, где высота некоторых инсталляций достигает 9 метров. Городок выполнен в скандинавском стиле, с центральной резиденцией Доброчара в большом шатре диаметром 18 метров.

На локации можно прогуляться по рождественской ярмарке, насладиться праздничными аттракционами и увидеть главную елку Добропарка. Для детей подготовили зимние развлечения: французскую карусель, паровозик и детский игровой комплекс.

Напомним, цены на новогодние елки в Украине в этом году просто космические, однако это не останавливает жителей столицы, которые активно интересуются стоимостью живых елей. В этом году в Киеве уже начали работать официальные елочные ярмарки, где можно приобрести новогоднее дерево на любой вкус и кошелек.

Ранее "Телеграф" рассказывал о лучших открытых катках Киева, где можно весело провести время. Покататься на коньках под открытым небом — это особый вид удовольствия, который способен подарить незабываеваемое ощущение праздника и зимней романтики.