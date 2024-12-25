Как киевляне новогодние деревья прятали в шкафах и когда в Киеве впервые установили елку на Софийской площади (фото)

Интересная история и странные традиции

Впервые новогодняя елка появилась в Киеве еще в середине прошлого века. Тогда новогоднее дерево уже с иллюминацией красовалось в самом центре города, на Майдане Незалежности.

В дальнейшем зеленая красавица постоянно меняла место дислокации: ее устанавливали на Европейской площади, возле филармонии, напротив станции метро "Хрещатик" и даже на улице Богдана Хмельницкого.

1929 год: елка в шкафу

В советское время с приходом большевиков празднование Рождества и Нового года в Украине было запрещено, так как эти праздники считались "буржуазными" и "идеологически чуждыми большевикам". Люди вынуждены были украшать "подпольные" елки и иногда их даже прятали в шкафах.

Рождество признали контрреволюционным праздником, но многие киевляне продолжали тайно устанавливать елки дома.

Однако в 1935 году советские власти неожиданно разрешили новогодние празднования, вероятно, чтобы "развлечь" население после Голодомора. Тогда Иосиф Сталин дал старт рождению традиции празднования Нового года как одного из самых больших праздников в Союзе.

1936 год: первая елка на Софийской площади

Впервые главная елка столицы появилась на площади Героев Перекопа (ныне Софийская площадь). Ее украшали игрушками в виде дирижаблей, танков, а верхушку венчала красная пятиконечная звезда.

Также рядом можно было увидеть ростовую куклу-фигуру Деда Мороза с бородой и посохом.

Тогда же официально началась предновогодняя торговля на рынках и в магазинах, а на территории нынешней Софийской площади открылся елочный базар.

1947 год: елка среди руин

Праздник Нового года стал официальным выходным только в 1947 году. В то время елки устанавливали на разных локациях Киева: Майдане Незалежности, Крещатике, а также на районных площадях.

Киевлянка Евгения Демченко вспоминает:

"В 1943 году после возвращения из эвакуации я нашла игрушечного мишку среди руин на Михайловской площади. В те сложные годы это было настоящим чудом. В голодные сороковые годы, когда тяжело было со всем, я нахожу игрушку. Разве это не предрождественское чудо?"

70-80-е годы: семейные традиции и детские елки

В советский период новогодние утренники для детей проходили в Октябрьском дворце, Доме офицеров и Дворце "Украина". Но главное празднование для многих киевлян оставалось семейным – с украшенной дома елкой, гирляндами и мандаринами.

Елка в годы Независимости: рождественская звезда и вертеп

С возвращением Независимости, в 90-х годах, на верхушке елки установили Рождественскую звезду, дерево стали украшать игрушечными домиками, элементами национального декора и символами украинской кухни, а также элементами традиционных орнаментов.

Двухтысячные: скандалы и революции

В 2011 году на Майдане впервые установили искусственную елку, которая по форме напоминала разноцветный конус. Не все это поняли и не всем это пришлось по душе, что повлекло за собой появление первых мемов в социальных сетях.

После силового разгона палаточного городка Евромайдана и жестокого избиения "Беркутом" студентов, 30 ноября коммунальщики по указанию властей начали устанавливать главный новогодний символ прямо в эпицентре будущих революционных событий.

Именно поэтому конструкция недостроенной елки была оклеена национальной символикой, политическими лозунгами и революционными призывами.

После того, как на Майдане погибли люди, начиная с 2015 года, новогоднюю елку было решено устанавливать на Софийской площади.

И снова не обошлось без традиционного скандала: в 2020 году на верхушку елки надели "зачарованную шляпу волшебника", которая вызвала негативную реакцию у некоторой части общества.

Власти от греха подальше шляпу убрали и заменили ее на Вифлеемскую звезду.

Напомним, цены на новогодние елки в Украине в этом году просто космические, однако это не останавливает жителей столицы, активно интересующихся стоимостью живых елок. В этом году в Киеве уже начали работать официальные елочные ярмарки, где можно приобрести новогоднее дерево на любой вкус и кошелек.

Все деревья чипированы и это позволяет отследить их происхождение и уберечь покупателей от приобретения незаконно срубленных хвойных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в Киеве можно прокатиться на коньках под открытым небом. Здесь вы сможете не просто прокатиться под звездным столичным небом, но и сделать яркие фотографии на память, выпить горячего кофе или глинтвейна, а также получить заряд положительных эмоций на целый год вперед.