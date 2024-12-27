Семь самых инстаграмных новогодних мест в Киеве, где можно сделать волшебные фото (адреса)

Предлагаем вашему вниманию атмосферные места для теплых фото

В преддверии новогодних праздников редакция "Телеграфа" решила собрать для вас самые интересные и самые красивые инстаграмные локации Киева. Здесь вы гарантировано сделаете яркие новогодние фото и позволите себе хоть на несколько мгновений погрузиться в праздничную атмосферу.

Красивые и атмосферные фотозоны ждут вас в разных районах столицы. Хватайте телефоны и берите на заметку следующие места, где вы сможете сделать пару незабываемых кадров.

﻿Адрес: улица Шота Руставели, 16

Кафе-кондитерская не просто украсила свой фасад и интерьер к зимним праздникам, а создала целую Страну чудес. Поддерживать веру в сказку и дарить чудо — главная миссия новогоднего MILK BAR WONDERLAND.

Владельцы заведения проявили креатив и установили здесь множество ярких инсталляций — большие пряники, елки, лошадки, декорированная машина, снежный шар с котом внутри и прочее.

Можно выбрать любую локацию себе по вкусу, или сделать целую серию снимков за благотворительный донат. Часть средств, полученных во время мероприятия, будет передана фондам Gen.Ukrainian и Future for Ukraine.

Гостям заведения традиционно предлагают горячие напитки, десерты и оригинальные арторские блюда.

Кафе "Namelaka"

Адрес: ул. Межигорская, 63

Фасад кондитерской напоминает изображением из детской книжки: яркое, красивое, праздничное. Здесь на фоне 10-метровой елки стоят сказочные звери-колядники с традиционными рождественскими звездами. Все декорации были расписаны художниками и выполнены в брендовом розовом цвете заведения.

"Namelaka" в этом году украшена действительно очень стильно и ярко.

Посетителям заведение предлагает сезонные горячие напитки, изысканные пряники, различные сладости и вкуснейшие десерты.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 21

Фасад ресторана элегантно украсили аркой из зеленых еловых веточек и золотисто-розовых шариков. Всю это красоту подсвечивает яркая гирлянда.

Внутри заведение также красиво украшено — здесь повсюду расставлены новогодний декор и гномы, сделаны инсталляции из елочных шаров и даже есть оригинальная елка из винных бутылок с подсветкой.

Ресторан предлагает итальянские сытные блюда, завтраки до 16 часов, известные салаты, крем-супы, европейские закуски, изысканные десерты и широкую винную карту.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 40/25

Атмосферная кондитерская "Lila cake" к праздникам превратилась в популярное insta-место в центре столицы. Здесь вас ждет яркая локация с лиловыми елками и оригинальными цветочными украшениями. Все они украшены большими красными и розовыми бантами.

Выглядит место действительно атмосферно. Здесь также традиционно угощают гостей авторскими десертами и невероятными сладостями.

Адрес: ул. Ярославов Вал, 15

Владельцы решили украсить кофейню очень стильно и сдержанно. Главные атрибуты — это зеленая хвоя, огоньки и киломерты жемчужных бус.

А внутри праздничное настроение создают серебряные дождики, которые свисают с потолка и напоминают настоящий снегопад. Такая локация наверняка поможет вам сделать незабываемые атмосферные фотографии.

Посетителям традиционно предлагают широкий ассортимент напитков, закусок, первых и вторых блюд, а также десертов.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 48

Кафе-пекарню "наряди" в яркий красный свитер, который ассоциируется с праздником и Новым годом. Также перед входом украсили огоньками живые ели и развесили мигающие фонариками.

Внутри заведения атмосфера не менее праздничная, а интерьер создан просто сказочный.

Посетителям здесь предложат горячие напитки, закуски, десерты, пасту, салаты и многое другое.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 23-а

В MONPARK в этом году очень стильно и пышно украсили заведение. Здесь есть множество хвойных композиций, мерцающие огоньки, свечи и мягкие пледы. Все это создает атмосферу уюта и вдохновения.

Стоит отметить, что заведение украшено не только внутри, но и снаружи. В MONPARK представлено интересное меню и обширная барная карта.

По 29 декабря здесь будут проходить угощение под открытым небом. Взрослые и дети смогут принять участие в приготовлении блинов вместе с командой заведения, а также насладиться ароматным какао или глинтвейном.

Напомним, цены на новогодние елки в Украине в этом году просто космические, однако это не останавливает жителей столицы, которые активно интересуются стоимостью живых елей. В этом году в Киеве уже начали работать официальные елочные ярмарки, где можно приобрести новогоднее дерево на любой вкус и кошелек.

Ранее "Телеграф" рассказывал о лучших открытых катках Киева, где можно весело провести время. Покататься на коньках под открытым небом — это особый вид удовольствия, который способен подарить незабываеваемое ощущение праздника и зимней романтики.