Уникальный трамвай времен Второй мировой войны пытаются спасти в Киеве (фото)

Электровоз сделали из немецкого локомотива ЭТ-4 на КТС

Киевское транспортное сообщество (КТС) обратилось в КП "Киевпастранс" с просьбой сохранить редкий промышленный электровоз ЭЛ-1. Сейчас он находится на территории старого Дарницкого трамвайного депо.

Активисты предлагают передать это историческое транспортное средство музейной коллекции, чтобы обезопасить его от дальнейшего заброса. Об этом говорится на странице сообщества в Facebook.

"Большая просьба к Киевпастранс сохранить этот трамвай и, по возможности, передать его в музей", — обращается КТС.

Пользователи сети пишут, что один из ЭЛ-1 не сохранили. Он находился на территории Подольского депо.

История электровоза

Электровоз ЭЛ-1 был построен в 1942 году на базе немецкого локомотива серии ЭТ-4. Переоборудование выполнялось на Киевском трамвайном заводе, что обеспечило его адаптацию к местным условиям эксплуатации. Назначением ЭЛ-1 была работа на промышленных и городских маршрутах, в том числе в составе транспортной инфраструктуры столицы.

Трамвай оборудован кабинами управления в обеих секциях, что обеспечивает удобство эксплуатации на коротких маршрутах. Он является примером инженерного подхода периода Второй мировой войны, когда была необходимость модернизировать транспорт из-за ограничения ресурсов.

На протяжении своего использования ЭЛ-1 работал на нескольких объектах Киева, включая трамвайные депо имени Шевченко и Дарницкое депо. Сейчас электровоз ЭЛ-1 является настоящим раритетом.

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