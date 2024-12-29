В Киеве прогнозируют опасную погоду: водителям и пешеходам нужно быть внимательными
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Будьте максимально осторожны и благоразумны
В воскресенье, 29 декабря, в Киеве ожидается сильный туман, который приведет к ограниченной видимости на дорогах и улицах города. Жителей и гостей столицы предупреждают об опасных метеорологиеских явлениях — в столице объявлен І уровень опасности (желтый).
Предполагается, что туман ограничит видимость до 200 — 500 метров. Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".
По прогнозам синоптиков, 29 декабря, в столице ночью и утром будет туман. При этом погода ожидается облачная, но без существенных осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 0° до +3° тепла.
Специалисты "Укргидрометцентра" также напоминают о том, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Каких правил следует придерживать водителям во время вождения в тумане:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию движения;
- при остановке включать "аварийку";
- избегать резких маневров на дороге;
- не отвлекаться и быть максимально сконцентрированным.
Пешеходов призывают быть внимательными и надевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана.
Что значит шкала цветовых уровней опасности?
Зеленый уровень — опасных и неблагоприятных погодных явлений не ожидается.
Желтый уровень — погодные условия потенциально опасны. Возможны осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры и др. Эти явления погоды обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность.
Оранжевый уровень — погодные условия представляют реальную опасность. Шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели и пр. Явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также возможны человеческие жертвы.
Красный уровень — погодные условия очень опасны. Ураган, проливные дожди, очень сильные снегопады, крупный град, чрезвычайная пожарная опасность и т.д. Такие явления могут нанести серьезный материальный ущерб и повлечь за собой человеческие жертвы.
Напомним, ранее Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" рассказал, что перед Новым годом ожидается значительное снижение температуры воздуха.