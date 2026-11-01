Миллионы просмотров и селфи на остановках: водитель автобуса из Украины стал звездой TikTok (видео)

Мужчина снимает рабочие будни

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Водитель коммунального предприятия "Николаевпастранс" Максим Гриценко за несколько месяцев стал звездой TikTok. Он снимает видео о повседневной работе: пассажиры узнают его на остановках и просят сфотографироваться вместе, а некоторые ролики набирают миллионы просмотров.

Свою историю украинец рассказал изданию "Район.Николаев". Снимать видео Максим начал задолго до того, как устроился водителем автобуса. Тогда его аудитория насчитывала не более 1000 человек.

Как автобусные рейсы стали темой популярного блога

В "Николаевпастранс" Гриценко пришёл в конце лета 2026 года. Работа подсказала тему для блога: вместо обычных роликов о жизни он стал показывать будни водителя коммунального транспорта.

"Когда я стал водителем, то подумал: почему бы не показывать свою работу, будни водителя "Николаевпастранса"? И я был удивлен тем, что многим людям это оказалось интересно и нравится такой контент", – рассказал Максим.

Для съёмки он использует небольшую экшн-камеру и включает её на отдельных эпизодах: батареи не хватает на целый день. По словам Гриценко, сначала пассажиры не замечали камеру, а потом стали обращать на неё внимание. Обычно они реагируют положительно. Конфликтов из-за съёмки у него не было.

За пару месяцев аудитория выросла более чем до 86 тысяч подписчиков. Сейчас в профиле Максима в TikTok указаны 89,8 тысячи подписчиков и 2 миллиона отметок "Нравится".

За несколько месяцев блог Максима Гриценко собрал десятки тысяч подписчиков

Пассажиры просят селфи и чаще здороваются

Сначала Максим работал на маршруте №79 до Варваровки, затем его перевели на маршрут №49. В Терновке и Широкой Балке его удивило, что многие пассажиры знают друг друга. Со временем стали узнавать и самого водителя: подписывались на его страницу и просили сфотографироваться вместе.

Иногда Гриценко угощает пассажиров конфетами. Он читает комментарии к роликам и замечает, что много откликов приходит от иностранцев. В блоге обсуждали и простую привычку – здороваться при входе в автобус.

"В комментариях люди часто пишут, что стоит здороваться с водителем. И я стал замечать: когда влог начал развиваться, люди стали чаще здороваться. Обычно все заходят, молча платят за проезд или показывают удостоверение. А когда здороваются, мне как водителю это приятно", – отметил Гриценко.

Почти 30 лет за рулём и просьба к пассажирам

Гриценко родился в Луганской области, а затем вместе с родителями переехал в Николаев. Он окончил школу и Николаевский аграрный университет, выучился на автослесаря. У него почти 30 лет водительского стажа и все категории. Раньше Максим работал мастером и автослесарем, а также открывал собственное дело.

К популярности Максим относится спокойно. В семье блог воспринимают без ажиотажа, коллеги по-доброму над ним подшучивают. Сам он объясняет интерес аудитории тем, что работники коммунальных предприятий редко настолько открыто рассказывают о своих буднях.

Главным в своей работе Гриценко считает безопасность пассажиров. Жителей Николаева он просит терпеливее относиться к водителям: рейсы задерживаются из-за пробок, неожиданных поломок и пересменки.

"Хочется, чтобы люди были добрее и терпеливее и с пониманием относились друг к другу и к нашей работе", – подчеркнул Максим.

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