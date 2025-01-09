В Киеве военный в запасе пошел на преступление: ему не хотели отдавать долги

Мужчина искренне раскаялся в содеянном

Столичный суд вынес приговор участнику боевых действий, который проник в дом к знакомому и совершил кражу. Мужчина таким странным образом решил вернуть долг.

Преступление было совершено еще в 2022 году, но приговор военный в запасе услышал лишь на днях. Суд учел все обстоятельства произошедшего и решил дать мужчине шанс на исправление — ему присудили 3 года с испытательным сроком в 1 год. Об этом свидетельствуют данные из Единого реестра судебных решений.

Согласно материалам дела, в феврале 2022 года киевлянин пришел домой к своему знакомому с целью возврата денежных средств, которые ему задолжал последний. В дальнейшем он убедился, что дома никого нет и решил самостоятельно "вернуть" долг.

Мужчина проник через окно в жилище и похитил оттуда портфель с ноутбуком Toshiba, ноутбук Vaoi, мобильный телефон, вайфай роутер, нож ручной работы, электрический чайник Tefal и два велосипеда. Затем он скрылся с места совершения преступления. Своими действиями мужчина причинил потерпевшей материальный ущерб на сумму 9117 гривен.

Уже на следующий день к мужчине пришли полицейские, которые обнаружили все украденное дома у его знакомого. Он признался в содеянном и заявил, что не собирался продавать вещи. Злоумышленник якобы ждал, что его должник придет сам и отдаст деньги, а он вернет ему имущество.

Фигуранту дела инкриминировали кражу с проникновением в жилище. Суд учел все обстоятельства дела, а также тот факт, что мужчина искренне раскаивается в содеянном и является участником боевых действий. Сейчас он проходит обследование для назначения группы инвалидности, вследствие ранения, полученного во время выполнения боевых задач.

В конечном итоге столичный суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Напомним, Дарницкий районный суд Киева вынес приговор киевлянину, который украл генератор из киоска "Шаурма". Обвиняемый признал свою вину и заявил, что о содеянном сожалеет. По словам мужчины, на кражу он пошел из-за тяжелого материального положения.

Суд учел его раскаяние как смягчающее обстоятельство. В то же время обстоятельства, отягчающие наказание обвиняемому, судом не установлены. Однако потерпевшая настаивала на более суровом наказании.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что суд Киева вынес приговор в отношении двух киевлянок, которые в августе 2024 года организовали серию краж в магазине "Эпицентр". По данным следствия, они действовали по предварительному сговору, совершив по меньшей мере шесть краж из торгового зала магазина.