Что будет, если обокрасть Эпицентр: две киевлянки на своем примере показали, сколько лет дают за такую дерзость

Женщины совершали кражи систематически

Суд Киева вынес приговор в отношении группы злоумышленников, которые в августе 2024 года организовали серию краж в магазине "Эпицентр". По данным следствия, двое обвиняемых действовали по предварительному сговору, совершив по меньшей мере шесть краж из торгового зала магазина.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. Злоумышленницы оказались жителями Киева.

Они украли товары широкого ассортимента , в частности, бытовую химию, продукты питания, детские игрушки, одежду, технику и другие вещи.

Среди украденного оказались такие товары, как икра лососевая, сыр, консервы для кошек; бытовая химия (пятновыводители и средства для мытья посуды); женская и детская одежда, рюкзаки, постельное белье; детские игрушки и аксессуары.

Общая стоимость похищенного имущества за все кражи составила более 35 тысяч гривен.

Злоумышленницы действовали по отработанной схеме: женщины приходили в магазин, наполняли рюкзаки товарами и покидали помещение. Их активность не ограничивалась одним днем — кражи совершались в течение месяца.

Решение суда

Суд признал обвиняемых виновными в совершении краж по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения). Одной из воров назначенного наказания с испытательным сроком на три года. Другой было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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