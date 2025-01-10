Хотіла зекономити? У Києві жінку спіймали на крадіжці брендового одягу

Задуму завадила охорона

У Києві жінка намагалася викрасти брендові речі з гіпермаркету "Епіцентр". Вирок зловмисниці оголосив Дарницький районний суд.

Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень. У ньому йдеться, що жінка взяла з полиць магазину двоє штанів та двоє джемперів бренду New Balance на загальну суму 5 597 гривень.

Вона сховала товар у свій рюкзак і, не розрахувавшись на касі, попрямувала до виходу. Однак її затримали працівники охорони.

На судовому засіданні жінка визнала свою вину та щиро розкаялася. Вона пояснила, що вчинила крадіжку вперше і більше такого не допустить. Жінка також розповіла, що виховує двох малолітніх дітей і просила надати їй шанс виправитися без ув'язнення.

Рішення суду

Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Їй було призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Проте, на підставі ст. 75 КК України, її звільнили від відбування покарання з випробуванням на строк 1 рік 10 місяців.

На жінку покладені такі обов'язки:

періодично з'являтися для реєстрації до органу пробації;

повідомляти орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з органом пробації.

Раніше "Телеграф" писав, що дві киянки обікрали "Епіцентр" та отримали строк. За даними слідства, двоє обвинувачених діяли за попередньою змовою, здійснивши щонайменше шість крадіжок із торгівельного залу магазину.