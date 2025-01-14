В киевском парке произошла массовая драка: что известно
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О пострадавших пока не сообщалось
В Киеве произошла массовая драка. Произошло это в парке возле проспекта Каденюка (Левый берег).
Об этом "Телеграфу" сообщил проинформированный источник в правоохранительных органах. По всей видимости, речь идет о парке ДШК.
Отмечается, что в драке участвовало примерно десять или пятнадцать человек, однако о ее причинах информации не поступало. Также в настоящее время нет подтверждений тому, что у участников было при себе оружие.
На место отправились представители полиции, детали происшествия устанавливаются. Информации о пострадавших пока не поступало.
Как сообщалось ранее, в Одессе мать троих детей жестоко избила бывшую партнершу своего сожителя. Она сломала ей руку, а также несколько раз ударила по голове кулаками. Известно, что у женщин и до этого случались конфликты, однако до этого они обходились без драк.
Кроме того, на днях в центре Киева произошла драка с участием нескольких молодых мужчин. Участников драки арестовали и отвезли в полицейский участок, а у одного из них обнаружили травматический пистолет.