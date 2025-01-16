С улиц Киева собираются убрать сотни автомобилей: какие именно и почему

Будет наработан эффективный механизм, который позволит оперативно убирать авто

В четверг, 16 января, начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко дал особое поручение начать процесс вывоза с улиц автомобилей. Но это касается тех машин, которые пострадали в результате попаданий вражеских ракет и дронов.

Об этом Ткаченко сообщил на своей странице в Фейсбуке. По его словам, на сегодня в столице зафиксировано более тысячи заброшенных автомобилей.

"Большинство из них стали символом преступных действий соседа-террориста, для которого разрушения и убийства являются главной целью. В то же время многие из этих автомобилей создают серьезные проблемы: они сужают проезд для спасательной техники и портят вид улиц и дворов, где их оставили приходить в упадок",

Также Тимур Ткаченко отметил, что на ближайшем заседании Совета обороны города совместно с соответствующими службами будет наработан эффективный механизм, который позволит оперативно убирать поврежденные автомобили в будущем.

Фото — Тимур Ткаченко

Фото — Тимур Ткаченко

Фото — Тимур Ткаченко

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