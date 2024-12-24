ВСУ установили ёлку в Судже: как выглядит главное новогоднее дерево Курщины (фото)
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ВСУ добавили новогоднего настроеняи в Судже
Украинские воины, которые воюют на территории Курской области, уже подготовились к Новому году. Несмотря на тяжелые бои защитники нашли немного времени для праздничного настроения и нарядили там ёлку.
Об этом сообщает пресс-служба 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Военные опубликовали фото украшенной новогодней ёлки, которую они установили на въезде в город Суджа — крупнейший российский город в Курской области под контролем Украины.
"У каждого своя ёлка", — говорится в подписи под фото.
В комментариях под фото украинцы оставили множество теплых слов нашим защитникам
Напомним, ранее мы писали о том, в каких городах Украины уже установили елки и как они выглядят.
Также мы сообщали о том, что в Киеве зажгли главную елку страны. Её открыли на День святого Николая. Новогодняя красавица, украшенная к праздникам, сияет яркими огнями на Софийской площади. На открытии побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал, как выглядит праздничное дерево. Огни на елке вечером зажег лично мэр Киева Виталий Кличко.