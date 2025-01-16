З вулиць Києва збираються прибрати сотні автівок: які саме та чому

Буде напрацьовано ефективний механізм, який дозволить оперативно прибирати авто

У четвер, 16 січня, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко дав особливе доручення розпочати процес вивезення з вулиць автомобілів. Але це стосується тих машин, які постраждали внаслідок влучань ворожих ракет і дронів.

Про це Ткаченко повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, станом на зараз у столиці зафіксовано понад тисячу покинутих автівок.

"Більшість із них стали символом злочинних дій сусіда-терориста, для якого руйнування й вбивства є головною метою. Водночас багато з цих автомобілів створюють серйозні проблеми: вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати",

Також Тимур Ткаченко зазначив, що на найближчому засіданні Ради оборони міста спільно з відповідними службами буде напрацьовано ефективний механізм, який дозволить оперативно прибирати пошкоджені авто в майбутньому.

Фото - Тимур Ткаченко

Фото - Тимур Ткаченко

Фото - Тимур Ткаченко

Нагадаємо, у місті Покровськ Донецької області, яке намагаються оточити росіяни, залишаються 7300 жителів. Ворог регулярно обстрілює населений пункт КАБами, артилерією та полює на цивільних FPV-дронами. Як виглядає прифронтовий Покровськ — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, як виглядає головне новорічне дерево Курщини. Незважаючи на важкі бої, захисники знайшли небагато часу для святкового настрою і нарядили там ялинку.