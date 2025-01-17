Не уступил место? В вагоне метро в Киеве женщина подралась с мужчиной (видео)

Инцидент произошел на зеленой ветке

В киевском метро в пятницу, 17 января, прямо в вагоне произошла странная потасовка. Ведь женщина с бордовой сумочкой набросилась на стоящего рядом с ней мужчину.

Об этом сообщают местные каналы. Доподлинно неизвестно, что именно спровоцировало агрессию девушки и почему она так набросилась на мужчину.

"Женщина лупит мужчину на зеленой ветке метро. Наверное, место не уступил", — говорится в подписи под видео.

На кадрах видно, что сначала девушка сидела, а мужчина стоял рядом. Однако потом она подорвалась и с бордовой сумочкой в руках принялась бить мужчину и руками, и ногами. Чтобы разнять драку, подошел прохожий. Он успокоил девушку и усадил на место.

Заметим, что пользователи говорят якобы девушка военная, ведь она была в штанах милитари. Однако на видео видно, что женщина одета в обычную черную куртку, имеет бордовую сумочку и обычную обувь.

В то же время, этот инцидент вызвал шквал эмоций у пользователей в сети. Большинство людей в шоке от такой жестокости и силы девушки. Именно по ее поведению кто-то предположил, что это вообще парень или уклонист, который в таком наряде прячется от ТЦК. Некоторые отметили, что с такой силой девушке следует идти воевать, где агрессию можно направить в более продуктивное русло.

Были и те, кто ужаснулся агрессии людей и шутливых комментариев. Одна из пользовательниц отметила, что женщина с сумочкой на самом деле парень, ведь она якобы очевидец драки. Были и мысли, что девушка, вероятно, военная, а мужчина спровоцировал ее своими взглядами по Украине и бойцам ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в центре Киева вспыхнул пожар, над Крещатиком вздымался густой дым.