В центре Киева вспыхнул пожар, в небо поднимается густой дым (видео) - обновлено

На месте работают соответствующие службы

Утром в среду, 15 января, в Киеве произошел пожар. На улице Крещатик, 15 загорелась электрическая подстанция.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации (КГГА). На месте работают соответствующие службы.

Обновление 9:06 В КГГА проинформировали, что пожар на электроподстанции на Крещатике локализован. Без электроэнергии временно остались жильцы четырех жилых домов. Свет потребителям будет возвращен ориентировочно в течение четырех часов.

"Ожидается бригада ДТЭК для получения допуска к тушению", — сказано в сообщении.

Telegram-канал "Труха Киев" опубликовал видео с места. На кадрах видно, что с места возгорания в небо поднимаются густые клубы дыма. О причинах пожара на момент публикации новости информации нет.

Как рассказывал "Телеграф", в конце декабря в Святошинском районе Киева после взрыва загорелся автомобиль. На место прибыли спасатели и медики.

Также мы рассказывали, что 2 января в Хаджибейском районе Одессы в пятиэтажном жилом доме по улице Ивана и Юрия Лип произошел пожар. В квартире на 3-м этаже загорелась стиральная машина, которая якобы взорвалась. В результате инцидента была разрушена межкомнатная перегородка и повреждены стены в двух квартирах, расположенных рядом. Пострадал 13-летний мальчик.