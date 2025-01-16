"Король" киевского метро сбежал из Украины после получения подозрения. Что говорит полиция

В декабре экс-руководителя метро объявили в розыск

Полиция открыла уголовное производство на экс-руководителя КП "Киевский метрополитен". Он незаконно выехал из Украины на основании фейкового заключения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом сообщила полиция Киева. Заметим, что полиция не называет имени фигуранта, но hromadske, опираясь на собственные источники, утверждает, что это Виктор Брагинский.

По данным следствия, благодаря фейковому решению ВЛК фигуранта исключили из военного учета. Ведь он якобы страдает неизлечимой болезнью.

В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство, в рамках которого следователи проводят обыск в служебных помещениях предприятия.

Напомним, что в декабре 2024 Брагинского объявили в розыск. А еще 12 ноября ему сообщили о подозрении за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей из-за подтопления тоннеля между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".

Подтопление было зафиксировано 8 декабря 2023 года. Тогда движение поездов от станции метро "Демеевская" в "Теремки" на синей ветке киевского метро остановили. Официально сообщалось о разгерметизации тоннеля, но в сети появилось видео того, как вода пошла на рельсы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что связанная с Брагинским компания получила контракты на 1,5 миллиарда.