Не поступився місцем? У вагоні метро в Києві жінка побилась з чоловіком (відео)

Інцидент стався на зеленій гілці

У київському метро у п'ятницю, 17 січня, прямо у вагоні сталась дивна бійка. Адже жінка з бордовою сумочкою накинулась на чоловіка, що стояв поруч з нею.

Про це повідомляють місцеві канали. Достеменно не відомо, що саме спровокувало агресію дівчини та чому вона так накинулась на чоловіка.

"Жінка лупашить чоловіка на зеленій гілці метро. Напевно місцем не поступився", — йдеться у підписі під відео.

На кадрах видно, що спочатку дівчина сиділа, а чоловік стояв поруч. Проте потім вона підірвалась і з бордовою сумочкою в руках почала бити чоловіка і руками, і ногами. Аби розійняти бійку, підійшов пересічний чоловік. Він заспокоїв дівчину та посадив на місце.

Зауважимо, що користувачі подейкують нібито дівчина військова, адже вона була у штанах мілітарі. Проте на відео видно, що жінка одягнена у звичайну чорну куртку, має бордову сумочку та звичайне взуття.

Водночас цей інцидент викликав шквал емоцій у користувачів у мережі. Більшість людей шоковані такою жорстокістю та силою дівчини. Саме через її поведінку хтось припустив, що це взагалі хлопець або ухилянт, який у такому наряді ховається від ТЦК. Дехто наголосив, що з такою силою дівчині слід йти воювати, де агресію можна направити у більш продуктивне річище.

Були і ті, хто жахнувся від агресії людей та жартівливих коментарів. Одна з користувачок наголосила, що жінка з сумочкою насправді хлопець, адже вона нібито очевидець бійки. Були і думки, що дівчина, ймовірно, військова, а чоловік спровокував її своїми поглядами щодо України та бійців ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно в центрі Києва спалахнула пожежа, над Хрещатиком здіймався густий дим.