Мост не для всех: Кличко превратил развязку на Шулявке в мусорник (фото)

Сможет ли человек в инвалидной коляске перебраться через Берестейский проспект по Шулявскому мосту?

Шулявский путепровод в Киеве, который обрушился в феврале 2017 года , "реконструируется" уже восемь лет. Еще до 2020 года там должны были построить новую современную транспортную развязку, но за это время киевские власти смогли восстановить разве что движение автомобилей, хотя и подали это как большую победу. Стоимость развязки при этом кратно выросла — с 599 млн до 2,45 млрд грн, однако качество работ вызывает вопросы до сих пор.

Реконструировать мост по результатам проведенного в 2018 году тендера должна была компания "Северо-Украинский Строительный Альянс", которую связывают с давним другом Виталия Кличко, экс-депутатом Киевсовета от партии УДАР и экс-президентом корпорации "Укрбуд" Максимом Микитасем. И в 2019 году Антимонопольный комитет обвинил компанию в сговоре и оштрафовал на многомиллионную сумму. Позже прокуратура подала иск в суд, требуя разорвать заключенный между Киевом и компанией договор и взыскать с нее полученные вперед деньги.

Хозяйственный суд Киева признал недействительным решение об объявлении ООО "Северно-Украинский Строительный Альянс" победителем тендера, а также подписанное с ним соглашение из-за вопиющих нарушений, на которые, кстати, в свое время закрыл глаза заказчик — КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений". При этом от застройщика, компании "Северно-Украинский Строительный Альянс", прокуратура требует вернуть полученные от города 1,1 млрд грн. Рассмотрение апелляции по этому делу намечено на 29 января 2025 года.

К слову, конкурс на снос здания бывшего завода "Большевик", которое мешает сооружению развязки и было главным камнем преткновения для всего проекта, удалось объявить только в декабре 2024 года. Следовательно, прогнозировать, когда реконструкция моста полностью завершится, практически невозможно.

Тем временем "Телеграф" решил исследовать, в каком состоянии сейчас находится Шулявский мост и выполнили ли киевские власти при его строительстве полностью хотя бы одно из своих обещаний — то, что касается маломобильных киевлян. Речь идет об обеспечении инклюзивности, которая обязательна при сооружении или реконструкции транспортных инфраструктурных объектов в столице.

Инклюзивность по-киевски, или какой Дед Мороз…

Почти три года понадобилось киевским властям, чтобы хотя бы частично отремонтировать после обвала Шулявский путепровод. Открывал его в декабре 2019 лично Виталий Кличко в костюме Деда Мороза. На открытии мэр похвастался, что во время реконструкции моста использовались "самые современные технологии", и пообещал, что " к лету он будет уже стопроцентно открыт со съездами и со всеми развязками ". Интересно, что тогда Кличко решил не уточнять, к лету какого именно года на мосту будут построены все обещанные им развязки.

В мае 2023 года Кличко снова пообещал завершить работы "к лету" — но теперь уже в 2024 году. "В середине 2024 года все строительные и работы по реконструкции Шулявского путепровода должны завершить. И развязка будет полностью запущена", — заявил мэр . Понятно, что ни в 2020-м, ни в 2024 году обещания выполнены не были.

А еще, находясь в амплуа Деда Мороза, Кличко пообещал на примере Шулявского моста, что мэрия "будет делать все, чтобы жизнь киевлян в нашем городе была более комфортной и каждый житель нашего города гордился, что он живет в самом лучшем городе в мире".

В контексте всех упомянутых заявлений мэра "Телеграф" решил проверить, действительно ли сегодня, в январе 2025 года, Шулявский мост, как говорит мэр, является "комфортным" для каждого из киевлян. Например, смогут ли им воспользоваться люди в инвалидных колясках. Кстати, киевские власти постоянно заявляют, что все объекты транспортной инфраструктуры в столице, где происходит ремонт или реконструкция, будут обязательно учитывать вопросы инклюзивности.

"Во время реконструкции и капитального ремонта всех объектов транспортной инфраструктуры и, в частности, на этапах проектирования и реализации таких объектов обязательно предполагается создание условий беспрепятственного доступа для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения ", — говорится в одном из официальных заявлений КГГА .

Фотофакты

Итак, вход на пешеходную часть моста со стороны метро "Шулявская" встречает желающих пересечь его нацеленной в ноги арматурой. А с противоположной стороны – скоплением бетонных конструкций, которые, судя по находящемуся вокруг мусору, лежат там годами. Понятно, что никакого съезда для людей на колясках нет и близко.

Вход на пешеходную часть моста

Съезда для людей на колясках нет

Но даже если бы съезд и был, вряд ли бы это помогло людям в инвалидных колясках. Текущая конструкция пешеходной части спроектирована таким образом, что по ней иногда трудно пройти даже одному человеку, не то что проехать колясочнику или велосипедисту.

Очень узкий проход

Когда на мосту встречаются два человека, одному из них приходится вжиматься в поручни, чтобы разминуться.

Даже двум людям разминуться довольно трудно

Проход слишком узкий

Еще один яркий признак "заботы о киевлянах" на Шулявском мосту – это мусор. Его полно прежде всего за забором под мостом, который ограждает зону потенциального строительства. Но хватает и на пролетах путепровода.

Мусор на пролетах путепровода

Ну а незакрепленные должным образом перила и кустарные подпорки – это, наверное, пример "современных технологий", о которых говорил Виталий Кличко.

Незакрепленные перила и кустарные подпорки

Шулявский путепровод

Как вывод – Шулявский мост, несмотря на обещания мэрии, в нынешнем состоянии абсолютно не комфортен и явно не доступен маломобильным людям. Возможно, инклюзивность будет предусмотрена при настоящей реконструкции моста, но до нее, судя по всему, еще очень далеко. Ведь сначала нужно "выбить" деньги из недобросовестного подрядчика "Северно-украинский Строительный Альянс", в отношении которого сейчас открыто дело о банкротстве.

При этом не факт, что, даже получив деньги, киевские власти не решят потратить их на очередной пешеходно-пиарный мостовой проект. Ведь в Киеве уже давно никого не удивишь странными приоритетами местных властей в вопросах таких инфраструктурных решений.

"Нестандартные" приоритеты

Мэр Виталий Кличко и его подчиненные постоянно демонстрируют, мягко говоря, достаточно нелогичные подходы в сфере мостового строительства. Например, когда вместо приведения в порядок жизненно необходимых транспортных конструкций киевские власти выбирают строительство новых "развлекательных" пешеходных мостов.

Так, в 2017 году, как раз когда обрушился "от усталости" Шулявский мост, мэрия, вместо того чтобы бросить все усилия и ресурсы на его восстановление, с помпой объявила о строительстве Стеклянного моста на Владимирской горке. "Мост Кличко", как его сейчас называют, "съел" немалую сумму коммунальных денег, но его возвели ударными темпами меньше чем через год. А эпопея с Шулявским мостом продолжается до сих пор.

То же и с другими действительно важными киевскими мостами: годами сыплется мост Патона . В перманентно аварийном состоянии находится мост Метро (к слову, работы там все же начались , но только несколько месяцев назад). Падает на головы киевлянам пешеходная часть Воздухофлотского путепровода, который якобы ремонтировали всего несколько лет назад …

Зато в это время на Оболони появляется Мост-волна , на строительство которого вместе с обустройством прилегающей территории тратят сотни миллионов коммунальных гривен, уничтожив заодно, по данным экологов , краснокнижную флору.

А недавно Кличко отметился очередной нетривиальной инженерной идеей — построить мост в охранной зоне на Старокиевской горе в Киеве. Этот еще один "очень нужный" киевлянам мост должен будет соединить с Пейзажной аллеей другое "очень нужное" сооружение – паркинг в тупике города, который, как полагают эксперты , никоим образом не решит транспортных проблем. Зато часть этого паркинга вместе с мостом, это же надо такому быть, планируется построить на земельном участке, который принадлежит бизнес-соратнице братьев Кличко …

Если бы скандальная идея не стала достоянием гласности, не факт, что уже в следующем году мы бы не получили очередной многомиллионный проект. В то время, как другие, по-настоящему важные мосты и дальше продолжали бы оставаться в критическом состоянии. "Телеграф" будет продолжать изучать ситуацию вокруг важных объектов столицы, и, в частности, объектов мостовой инфраструктуры. Не переключайтесь.