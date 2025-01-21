В Киеве предлагают работу для "любезных студентов" с достойной оплатой
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Компания обещает обучить всем тонкостям работы
Киевским студентам предлагают вакансию продавца в магазине "Сильпо". Работа хорошо подойдет людям, которые любят общаться с людьми.
Об этом говорится в объявлении на сайте Work UA. Компания обещает обучить новых сотрудников всем необходимым навыкам.
"В нашей большой семье всегда рады талантливым и упорным! Так что если ты энергичный, вежливый, тебе нравится общаться с людьми — присоединяйся", — сказано в описании к вакансии.
Среди основных обязательств выделяется "любезное обслуживание Гостей", размещение товаров и проведение контроля за их качеством.
Преимуществами работы компания называет гибкий график, официальное трудоустройство и возможность построить карьеру.
"Не бойтесь не справиться. Мы предлагаем крепкое плечо дружной команды и интересное онлайн-обучение от "Сільпо" и "Дія.Образование", — отмечают в компании.
Для тех, кто сомневается в своих возможностях, компания даже предложила просмотреть специальный курс, который ознакомит с нюансами работы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие работы украинцы искали наиболее часто в 2024 году, и какие вакансии оказалось закрыть сложнее всего.