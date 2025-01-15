Берут даже пенсионеров и студентов: в Киеве ищут работника на зарплату в 100 тысяч

Предлагают полную занятость и бесплатный чай с печеньками

В Киеве предлагают работу специалистам по покраске автомобилей. При этом зарплату предлагают заметно выше средней по рынку.

Соответствующее объявление на сайте work.ua разместил ФЛП Сахневич Е.П., владелец СТО S&K Car Service. На вакантное место ищут человека опытом работы не менее года.

При этом на должность готовы рассмотреть студентов или пенсионеров. В вакансии указано, что ветеранам боевых действий будет отдано предпочтение.

СТО предлагает зарплату в 40-100 тысяч гривен в месяц, в зависимости от выполненной работы. Допускается даже то, что зарплата будет еще выше.

"Ищем мастера по покраске автомобилей (автомаляра) с опытом работы. В идеале и полировке тоже", — говорится в описании вакансии.

Среди необходимых навыков требуется умение разбирать/собирать автомобили, изготовлять детали под покраску, а также непосредственно красить и полировать их.

При этом работать придется не только по будням с 10:00 до 18:00, но и в субботу с 10:00 до 15:00. Зарплату обещают платить еженедельно. СТО расположена в Киеве по улице Школьная, 25 (Жуляны).

Как сообщалось ранее, одна из компаний ищет на работу дальнобойщиков на зарплату от 45000 до 55000 грн. При этом на вакансию также могут взять пенсионеров.