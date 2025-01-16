Сторож, копирайтер и не только: какую работу чаще всего искали украинцы в 2024 году
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Названы пять популярных вакансий
За весь 2024 год рынок труда в Украине показал рост спроса на квалифицированных специалистов и в то же время дефицит кадров. Есть пять главных вакансий, на которые в этот период был большой спрос, а также пять тех, которые сложнее всего было закрыть.
Высокие зарплаты не всегда являются преобладающим критерием при выборе места работы. Среди других, не менее важных – безопасное место работы, социальный пакет и возможность бронирования. Об этом сообщается на популярном украинском сервисе объявлений.
Часть из самых популярных вакансий, которые много кто искал в прошлом году, дает возможность работать удаленно.
Так, наиболее популярными среди поисковиков стали профессии:
- менеджер интернет-магазина;
- упаковщик на производстве;
- копирайтер;
- комплектовщик;
- сторож.
В то же время есть вакансии, которые в прошлом году было сложнее всего закрыть. То есть, желающих на них было довольно мало. Речь идет о следующих вакансиях:
- аудитор;
- фармацевт;
- автоэлектрик;
- конструктор;
- стоматолог.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве появилась вакансия, где можно зарабатывать от 33 тысяч гривен ежемесячно.