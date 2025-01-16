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Сторож, копирайтер и не только: какую работу чаще всего искали украинцы в 2024 году

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Какие вакансии были популярными в 2024 году Новость обновлена 16 января 2025, 12:00
Какие вакансии были популярными в 2024 году. Фото Коллаж "Телеграфа"

Названы пять популярных вакансий

За весь 2024 год рынок труда в Украине показал рост спроса на квалифицированных специалистов и в то же время дефицит кадров. Есть пять главных вакансий, на которые в этот период был большой спрос, а также пять тех, которые сложнее всего было закрыть.

Высокие зарплаты не всегда являются преобладающим критерием при выборе места работы. Среди других, не менее важных – безопасное место работы, социальный пакет и возможность бронирования. Об этом сообщается на популярном украинском сервисе объявлений.

Часть из самых популярных вакансий, которые много кто искал в прошлом году, дает возможность работать удаленно.

Так, наиболее популярными среди поисковиков стали профессии:

  • менеджер интернет-магазина;
  • упаковщик на производстве;
  • копирайтер;
  • комплектовщик;
  • сторож.

В то же время есть вакансии, которые в прошлом году было сложнее всего закрыть. То есть, желающих на них было довольно мало. Речь идет о следующих вакансиях:

  • аудитор;
  • фармацевт;
  • автоэлектрик;
  • конструктор;
  • стоматолог.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве появилась вакансия, где можно зарабатывать от 33 тысяч гривен ежемесячно.

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