Сторож, копирайтер и не только: какую работу чаще всего искали украинцы в 2024 году

Названы пять популярных вакансий

За весь 2024 год рынок труда в Украине показал рост спроса на квалифицированных специалистов и в то же время дефицит кадров. Есть пять главных вакансий, на которые в этот период был большой спрос, а также пять тех, которые сложнее всего было закрыть.

Высокие зарплаты не всегда являются преобладающим критерием при выборе места работы. Среди других, не менее важных – безопасное место работы, социальный пакет и возможность бронирования. Об этом сообщается на популярном украинском сервисе объявлений.

Часть из самых популярных вакансий, которые много кто искал в прошлом году, дает возможность работать удаленно.

Так, наиболее популярными среди поисковиков стали профессии:

менеджер интернет-магазина;

упаковщик на производстве;

копирайтер;

комплектовщик;

сторож.

В то же время есть вакансии, которые в прошлом году было сложнее всего закрыть. То есть, желающих на них было довольно мало. Речь идет о следующих вакансиях:

аудитор;

фармацевт;

автоэлектрик;

конструктор;

стоматолог.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве появилась вакансия, где можно зарабатывать от 33 тысяч гривен ежемесячно.