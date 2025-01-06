Точно не Ермак и олигархи: Зеленский признался Лексу Фридману, кто реально оказывает на него влияние

Самый влиятельный олигарх Украины Игорь Коломойский сейчас находится в тюрьме – этого не смогли сделать США и Европа

Несмотря на все обвинения и конспирологические теории, руководитель Офиса президента Андрей Ермак фактически только менеджер, выполняющий задачи президента. Влияния на первое лицо государства не имеет никто кроме его сына, олигархи или другие "влиятельные лица" власти здесь не имеют, ни украинские, ни иностранные — кстати, именно этот момент в свое время был отдельно "подсвечен" для новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в трехчасовом разговоре с американским подкастером Лексом Фридманом. Запись разговора обнародована на Youtube-канале Офиса президента.

"Со мной вообще сложно. Я амбициозный человек. Я не могу никому подчиняться. Я могу жить по правилам, по законам. И я считаю, что это единственное, что на сегодняшний день может контролировать любого человека. Это правила и законы того общества или того государства, где ты находишься… Кто на меня может влиять – только мой мальчик, мой сын. Это факт. Когда он звонит и что-то просит, я поднимаю руки вверх. И тут я ничего не могу сделать, потому что есть дети, у меня нет на них времени. И потому, когда есть эти минуты, они мне дороги и важны. Я готов сделать все. Также, наверное, родители. Но это для меня не авторитет", – отметил он.

Зеленский также подчеркнул, что какие-либо олигархи не имеют над ним власти и не могут контролировать его действия. Украинский президент не упустил момента напомнить, что самый влиятельный олигарх Украины, Игорь Коломойский, сейчас находится в тюрьме. Ни США, ни Европа не смогли посадить его за решетку, а Украина смогла.

"И потому у нас олигархи либо сбежали, либо сидят в тюрьме, потому что олигархи обычно контролируют потоки, людей и влияют на политику. И у нас есть конкретные примеры с приговорами. Это не просто люди под домашним арестом, не просто решение о замороженных активах или наложенные санкции. Это конкретные люди, которые находятся за решеткой. Я думаю, что это ответ на вопрос о влиятельности", – отметил президент.

Также Зеленский отверг все домыслы относительно того, что на него оказывает влияние собственная команда, в частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Зеленский отметил, что вся его команда – это система, выполняющая порученные им задачи.

"А другие люди по вертикали выполняют задачи, как мои менеджеры. Андрей — один из таких менеджеров. И я доволен, что у меня есть такие люди", — резюмировал он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что выборы в Украине можно будет провести только после завершения войны. Этого требует украинское законодательство, менять его во время войны никто не будет, к тому же, соответствующим образом обеспечить избирательный процесс в условиях боевых действий просто невозможно.