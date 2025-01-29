В центре Киева горел элитный спорткомплекс: первые подробности (обновлено)

Возгорание произошло в помещении бани спортивного клуба

В среду, 29 января, в центре Киева произошел пожар. Горит спортивный клуб TSARsky в Печерском районе.

Об этом сообщили местные телеграмм-каналы. Информацию о происшествии подтвердил спикер ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии РБК-Украина.

UPD: Пожарные ликвидировали пожар в помещении спортивного клуба. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

По данным пресс-службы, 29 января в 09:25 поступило сообщение о пожаре, возникшем на 1 этаже спортивного клуба на улице Старонаводницкой. На месте было установлено, что возгорание произошло в помещении бани спортивного клуба, который находится в здании бизнес-центра.

"В 10:25 пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м. В ходе тушения с третьего этажа здания пожарные вывели на свежий воздух одного человека. На месте происшествия работало 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители", — говорится в сообщении.

Что известно о пожаре

По словам Павла Петрова, площадь пожара составляла 10 кв.м. Там сейчас работают спасатели.

"Предварительно, пострадавших нет. Но эта информация будет уточняться", — добавил Петров в комментарии изданию.

Сетью уже начали распространяться соответствующие кадры пожара из Печерского района столицы.

Спортивный клуб TSARsky — что известно

Спортивный комплекс TSARsky — фитнес-зал премиум-класса, расположенный в Печерском районе Киева. Он известен как один из самых престижных фитнес-центров города неподалеку от Печерской Лавры.

Заведение особенно известно своими удобствами высокого класса и эксклюзивной атмосферой, обслуживающей клиентскую базу премиум-класса.

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