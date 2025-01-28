Более 100 уникальных экспонатов. Что известно о киевском музее ретро-авто "Колеса истории" (фото и видео)

Там есть ретро игровые автоматы для детей и взрослых

В ночь на вторник, 28 января, Россия атаковала Украину беспилотниками — в Киевской области обломками сбитого дрона повреждено помещение музея ретро-автомобилей, вспыхнул пожар. Многие подумали, что пострадал музей "Колеса истории" в Киеве, однако на самом деле россияне повредили коллекцию ретро-машин беглого президента Виктора Януковича в Межигорье.

О том, что музей "Колеса истории" не пострадал, сообщили на его Facebook-странице. Там поблагодарили всех за заботу и пригласили посетить музей. График работы: пятница — воскресенье с 10:00 до 18:00.

Музей открылся недавно – первых посетителей он принял 20 апреля 2024 года. Его коллекция насчитывает более 100 оригинальных ретро автомобилей. Экспонаты тщательно сохранены и отреставрированы.

Но это не все, что можно посмотреть в музее. "Колеса истории" имеют также коллекцию ретро-артефактов середины и конца ХХ века.

"От винтажных рекламных вывесок до старинных бензоколонок, от детских игрушек до культовых предметов обихода – каждый экспонат рассказывает свою историю и переносит вас в те времена", — говорится в сообщении на сайте музея.

Музей предлагает экскурсии на разный вкус – обзорная, индивидуальная, школьная, тематическая. Для пенсионеров, школьников, студентов действуют скидки. Для ветеранов, участников боевых действий, инвалидов 1-й и 2-й группы, детей до 6 лет вход бесплатный. Также там есть ретро игровые автоматы и газировка из автомата "Газвода".

Недавно коллекция музея пополнилась Lincoln Town Car – это настоящий символ эпохи, олицетворяющий роскошь, комфорт и статус. На таком авто ездили бизнесмены, политики и известные люди. Lincoln Town Car также появлялся во многих культовых фильмах.

Также в музее есть коллекция Rolls-Royce, вызывающая настоящий восторг посетителей. Ее жемчужина – кабриолет Corniche. Этот британский шедевр выпускался с 1971 по 1995 год и стал иконой своего времени. Владельцами Corniche были Фрэнк Синатра, Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Элтон Джон и даже японский император.

Ранее "Телеграф" рассказывал об уникальном музее "страстей Христовых" на старом кладбище в селе Дзыговка Винницкой области. Там, среди старинных каменных крестов, можно увидеть символы, рассказывающие о предательстве Иуды, страданиях Христа и его взаимоотношениях с учениками.