У центрі Києва палав елітний спорткомплекс: перші подробиці (оновлено)
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Займання сталося у приміщені лазні спортивного клубу
У середу, 29 січня, у центрі Києва сталась пожежа. Горить спортивний клуб TSARsky в Печерському районі.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Інформацію про подію підтвердив речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі РБК-Україна.
UPD: Вогнеборці ліквідували пожежу у приміщенні спортивного клубу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.
За даними пресслужби, 29 січня о 09:25 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на 1 поверсі спортивного клубу на вулиці Старонаводницькій. На місці було встановлено, що займання сталося у приміщені лазні спортивного клубу, який знаходиться у будівлі бізнес-центру.
"О 10:25 пожежу було ліквідовано на площі 10 кв. м. У ході гасіння з третього поверху будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря одну особу. На місці події працювало 13 людей особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про пожежу
За його словами, площа пожежі становила 10 кв.м. Там наразі працюють рятувальники.
"Попередньо, постраждалих немає. Але ця інформація буде уточнюватися", — додав Петров в коментарі виданню.
Мережею вже почали ширитися відповідні кадри пожежі з Печерського району столиці.
Спортивний клуб TSARsky — що відомо
Спортивний комплекс TSARsky — фітнес-зал преміум-класу, розташований у Печерському районі Києва. Він відомий як один із найпрестижніших фітнес-центрів міста неподалік Печерської Лаври.
Заклад особливо відомий своїми зручностями високого класу та ексклюзивною атмосферою, що обслуговує клієнтську базу преміум-класу.
Нагадаємо, на Рівненщині у приватному будинку сталася смертельна пожежа, внаслідок якої загинуло двоє дітей. Мати та ще одна дитина дивом врятувалися і були передані до рук медиків.
Раніше "Телеграф" писав, що у Миколаївській області у пожежі загинув десятирічний хлопчик.