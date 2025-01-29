У центрі Києва палав елітний спорткомплекс: перші подробиці (оновлено)

Займання сталося у приміщені лазні спортивного клубу

У середу, 29 січня, у центрі Києва сталась пожежа. Горить спортивний клуб TSARsky в Печерському районі.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Інформацію про подію підтвердив речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі РБК-Україна.

UPD: Вогнеборці ліквідували пожежу у приміщенні спортивного клубу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

За даними пресслужби, 29 січня о 09:25 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на 1 поверсі спортивного клубу на вулиці Старонаводницькій. На місці було встановлено, що займання сталося у приміщені лазні спортивного клубу, який знаходиться у будівлі бізнес-центру.

"О 10:25 пожежу було ліквідовано на площі 10 кв. м. У ході гасіння з третього поверху будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря одну особу. На місці події працювало 13 людей особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про пожежу

За його словами, площа пожежі становила 10 кв.м. Там наразі працюють рятувальники.

"Попередньо, постраждалих немає. Але ця інформація буде уточнюватися", — додав Петров в коментарі виданню.

Мережею вже почали ширитися відповідні кадри пожежі з Печерського району столиці.

Спортивний клуб TSARsky — що відомо

Спортивний комплекс TSARsky — фітнес-зал преміум-класу, розташований у Печерському районі Києва. Він відомий як один із найпрестижніших фітнес-центрів міста неподалік Печерської Лаври.

Заклад особливо відомий своїми зручностями високого класу та ексклюзивною атмосферою, що обслуговує клієнтську базу преміум-класу.

Нагадаємо, на Рівненщині у приватному будинку сталася смертельна пожежа, внаслідок якої загинуло двоє дітей. Мати та ще одна дитина дивом врятувалися і були передані до рук медиків.

Раніше "Телеграф" писав, що у Миколаївській області у пожежі загинув десятирічний хлопчик.