В Одессе серьезный пожар и задымление на "Аркадии": сначала слышали взрыв (фото)

Спасатели уже ликвидируют возгорание

Во вторник, 10 декабря, в Одессе на пляже "Аркадия" начался сильный пожар. Огонь охватил склоны с сухостоем.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что из-за сильного ветра от побережья огонь быстро распространяется.

"В Аркадии горят склоны. Очевидицы перед этим слышали взрыв. Скорее всего, газовые баллоны", — говорится в сообщении.

По словам местных, спасатели пытаются ликвидировать возгорание, они залезли даже на крыши домов, однако огонь раскинулся на несколько сторон.

Пока причина возгорания не известна, однако на публикующих фото видно, что огонь охватил склоны и у моря, и чуть выше. К тому же на этих участках много застроек, которые могут загореться.

О пострадавших спасатели не сообщают. Официально этот пожар в Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) не комментировали.

Напомним, недавно на одесском пляже "Аркадия" сгорел пляжный комплекс True man, вспыхнувший еще ночью. Сотрудники ГСЧС начали тушить пожар еще в темное время суток, их работа продолжалась несколько часов. Пляжный комплекс выгорел почти полностью. Причина пожара неизвестна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сразу четверо детей чуть не сгорели заживо под Николаевом. Их спас мужчина, проезжавший мимо дома.