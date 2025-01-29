В каком районе Киева самый высокий уровень радиации (карта)

В Печерском районе зафиксировали самый низкий радиационный фон

По состоянию на среду, 29 января, уровень радиации в Киеве находится в обычных пределах и колеблется от 0,078 до 0,141 мкЗв/час. Это самые высокие и самые низкие показатели за последние 24 часа.

По данным мониторинга "Saveecobot", самый высокий уровень радиации был зафиксирован в 16:25 на посту наблюдения возле Дарницкой площади.

Самый низкий показатель радиационного фона был зафиксирован в Печерском районе столицы, а именно на Железнодорожном шоссе. Он составлял 0.078 мкЗв/час.

Также низкий уровень радиации зафиксирован в Голосеевском районе по улице Лысогорская.

В других районах Киева радиационный фон тоже в норме. Экспозиционная дозировка ниже контрольного уровня.

Карта радиационного фона

Напоминаем, что на днях в Киеве температура воздуха составит почти +10 градусов. В четверг, 30 января, облака ненадолго покинут город и солнце сможет порадовать горожан своими лучами. Дневная температура вырастет до +9 градусов, а ночная опустится до +4 градусов. Сила ветра в четверг не превысит легких 2 м/с.

А начало пятницы, 31 января, отметится туманом. На протяжении всех суток в Киеве будет держаться сильная облачность, но дождей она не принесет. Показатели на термометрах днем достигнут +6 градусов, а ночью упадут до +2 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются утром и днем слабые 5 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве среди зимы зацвели подснежники. Жителей столицы порадовало неожиданное цветение весенних цветов в январе.