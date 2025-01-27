Как в сказке: в Киеве среди зимы зацвели подснежники (фото)

Жителей столицы порадовало неожиданное цветение подснежников в январе

В Киеве в январе зацвели подснежники из-за аномально высокой температуры. Жители столицы будто оказались в сказке "12 месяцев".

Соответствующие фото публикуют Telegram-каналы. Причиной пробуждения растений стала температура воздуха, которая соответствует показателям, свойственным концу марта.

В выходные подснежники попали в объектив жителя Оболонского района столицы.

"Весна на Оболони и первые подснежники", – написал автор публикации.

В понедельник, 27 января, цветы порадовали обитателей Днепровского района – первые бутоны раскрылись на Русановской косе.

Причиной несвоевременного цветения растений в Киеве стало аномальное тепло. Так, в воскресенье, 26 января, метеорологи зарегистрировали два температурных рекорда за весь период метеорологических наблюдений с 1881 года.

"Максимальная температура воздуха достигла 7,4°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2021 года", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Также среднесуточная температура в воскресенье оказалась самой высокой за весь период наблюдений 26 января и по многолетним показателям соответствует 29 марта.

К слову, из-за аномального тепла в Карпатах уже начали "просыпаться" от зимней спячки насекомые. Служба государственной охраны Карпатского национального природного парка зафиксировала значительную активность муравьев, которых теплые солнечные январские дни заставили покинуть свои дома и побуждают к работе.