Детей во время атаки на Киев не пустили в укрытие НАУ? Что говорят в вузе и полиции (видео)

Городу угрожала баллистическая опасность

В Киеве 1 февраля во время воздушной тревоги и угрозы удара баллистическими ракетами охранники Национального авиационного университета (НАУ) закрыли дверь вуза, где расположено укрытие, перед десятками людей с детьми. Ректор Ксения Семенова уже отреагировала.

Об этом сообщил советник городского головы Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец. Он опубликовал видео, которое распространяется по сети, где женщина спрашивает у охранников почему они не пускают детей в укрытие во время тревоги.

Семенова ответила в комментариях, заметив, что мужчины на видео не являются сотрудниками университета, а подрядчики организаторов концерта, арендовавших зал в вузе.

"Сразу после инцидента служба безопасности КАИ вопрос отработала, провела людей в укрытие. С арендатором проведена работа, чтобы такого больше не повторялось. Все укрытия КАИ доступны для любого в любое время", — написала она.

В своем обращении советник городского головы отмечал, что университет подчиняется Кабинету министров и профильному министерству. Но это не снимает с руководителя НАУ ответственности за такие действия.

Что предшествовало?

Утром появилось видео, на котором блогерша рассказывает, что в НАУ должны были проходить танцевальные соревнования, но участников не пустили в укрытие, потому что "не было команды". Якобы руководство университета распорядилось "никого не пускать в укрытие".

На замечания женщины, что сейчас могут быть взрывы и дети испугаются, охранники ответили: "Вот как будет бахкать, тогда упустим".

В то же время в полиции заявили следующее: "Укрытие в учебном заведении расположено с другой стороны здания и вход в него был свободен. Не пускали не в укрытие, а именно в помещение танцевальной сцены, где для детей должны были проходить мероприятия, в связи с сигналом воздушной тревоги и отсутствием у гражданки билетов, которые ей впоследствии предоставили организатор мероприятия. Конфликт был исчерпан на месте".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве предлагают сменить работу транспорта во время тревог.