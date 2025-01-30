В Киеве предлагают изменить работу транспорта во время тревог

Если красный уровень, транспорт останавливается

В Киеве во время воздушной тревоги останавливается весь наземный транспорт. Однако общественность считает, что следует изменить правила работы транспорта в тревогу.

Эксперты ОО "Пассажиры Киева" предложили ввести два уровня угрозы. Такая инициатива была озвучена во время круглого стола.

Предложение предусматривает введение желтого и красного уровней тревоги, чтобы транспорт работал более слаженно и безопасно. По примеру Ивано-Франковска движение транспорта может продолжаться во время желтого уровня, но водители должны заранее определять ближайшие укрытия. При красном уровне транспорт будет останавливаться немедленно возле укрытий.

Эксперты отмечают, что такая система позволит избежать хаоса на дорогах и учтет интересы пассажиров.

Напомним, что киевляне неоднократно требовали отменить остановку общественного транспорта во время воздушной тревоги, поскольку это приводит к настоящим коллапсам в городе. Действующее распоряжение заставляет людей переплачивать за такси или терять много времени, ожидая окончания угрозы.

Соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко объяснял, что в такой ситуации люди также пользуются маршрутками от частных перевозчиков, а это в свою очередь создает новые проблемы: неучтенные наличные деньги и уклонение от уплаты налогов.

Гречко добавил, что горожане уже создали около десяти петиций с просьбой упразднить решение об остановке транспорта во время тревоги.

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов считает, что остановкой транспорта во время тревог правительство пытается уйти от ответственности в случае "прилетов".

К примеру, в Харькове или Днепре общественный транспорт работает бесперебойно, даже под обстрелом.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве планируют ввести ежедневную минуту молчания. О начале ритуала памяти будут вещать в центре города.