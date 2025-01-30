Депутат в Киевсовете поставила вопрос о Кличко и борделе: какой была реакция

Семенова считает, что Кличко не прокомментирует информацию о борделе

Во время заседания Киевского городского совета депутат от "Слуги народа" Ксения Семенова обратилась к мэру Виталию Кличко с вопросом о якобы принадлежащем его семье борделе. Она попросила его следующее обращение начать именно с заявления с пояснениями относительно функционирования этого заведения.

Ксения Семенова также раскритиковала работу городского головы и исполнительных органов по восстановлению поврежденных домов в столице. Она обвиняет его в бездействии. В частности, это касается ремонта зданий на улицах Мокрой, Жулянской и Петлюры. Об этом народная избранница сообщила на своей странице в фейсбуке.

"Так складывается, что городской голова и его исполнительные органы уже год не могут начать восстановление дома на Мокрой, вывести сожженные автомобили после ракетных ударов. Восстановить исторический дом на Жулянской, который был разрушен и продолжает разрушаться. На Петлюры после прорыва теплотрассы продолжает разрушаться здание 19 века", — заявила Семенова во время заседания.

Депутат отметила, что недавно назначенный глава военной администрации начал выполнять работы, с которыми исполнительный орган не справился в течение года. Однако, по ее словам, вместо благодарности за решение проблем киевлян к нему высказывают претензии.

"Теперь у нас есть глава военной администрации, который начал работать и выполнять то, что не смог выполнить исполнительный орган за год. И у нас огромные претензии: как так, что в этом месте наконец кто-то начали работать. Вместо того чтобы поблагодарить и обрадоваться, что кто-то решает вопросы киевлян в отличие от исполнительного органа", — сказала Семенова.

Кстати, накануне Кличко обвинял нового начальника КМВА Тимура Ткаченко в том, что он якобы блокирует восстановление поврежденных домов, выплату компенсаций пострадавшим и восстановление городской инфраструктуры. Ткаченко в ответ отметил, что не собирается вести политические интриги (в отличие от Кличко). Потому КМВА будет "делать для киевлян то, что не может сделать мэрия".

Ксения Семенова считает, что Кличко не прокомментирует информацию о борделе в центре города, который якобы принадлежит его семье.

"Вместо этого на регламентной комиссии рассмотрят, не нарушила ли я этим обращением этику. Сексуальная эксплуатация сотрудниц клуба, принадлежащего брату мэра и главе его партии — это нравственно. Спросить, вообще ли это нормально — не нравственно", — отметила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем владеют друзья заместителя Кличко. Речь шла об элитных домах, недвижимости и не только.