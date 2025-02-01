В Киеве несколько лет не могут убрать брошенную машину: жалобы не помогли (фото)

В машине уже жили бездомные

В Киеве заброшенный автомобиль "путешествует" по разным улицам и обрастает своей историей. Убирать его коммунальщики особо не спешат.

На это обратила внимание журналистка Ольга Коростелева в Facebook. По ее словам, в Киеве есть около 1000 заброшенных автомобилей, которые простоя стоят на улицах.

"Поскольку власти их в упор не видят, предлагаю волонтерам составить для чиновников карту этого железа. Пишите локацию. А я пока расскажу о приключениях одной иномарки, за которой наблюдаю уже лет 5", — написала она.

По ее словам, нормальная легковушка стояла в проулке Вертова возле Укртелефильма, но позже с нее сняли номера, спустили колеса и выбили окна. После этого она стала жильем для бездомного, который притащили в нее кучу всякого хлама.

Вместе с друзьями бездомный жарили возле машины "шашлыки", пока не устроили пожар и ушли в другие места. Спустя некоторое время напротив нее открылась престижная автомойка и каркас убрали на соседнюю улицу Флоренции.

Жалобы местных жителей результатов не дали, поэтому коммунальщики так ее никуда и не вывезли.

"Но видимо чиновники не умеют читать, да и ездят по более престижным дорогам. На днях они отчитывались в Фейсбуке, что в Днепровском районе "активно продолжаются работы по обеспечению надлежащего санитарно-технического состояния территорий, организуются и проводятся работы по ликвидации стихийных свалок. В частности, ликвидированы очередная масштабная стихийная свалка мусора в лесопарковой зоне зал. Десенко". Поэтому еще раз пишу: может в их графике уборок найдется время и для этого хлама?", — спросила Коростелева

Как сообщалось ранее, в Киеве 1 февраля во время воздушной тревоги и угрозы удара баллистическими ракетами охранники Национального авиационного университета (НАУ) закрыли укрытие для десятков людей с детьми.