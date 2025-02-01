У Києві кілька років не можуть прибрати кинуту машину: скарги не допомогли (фото)

У машині вже жили безхатченки

У Києві покинутий автомобіль "мандрує" різними вулицями і обростає своєю історією. Прибирати його комунальники особливо не поспішають.

На це звернула увагу журналістка Ольга Коростелева у Facebook. За її словами, у Києві є близько 1000 покинутих автомобілів, які простою стоять на вулицях.

"Оскільки влада їх впритул не бачить, пропоную волонтерам скласти для чиновників карту цього заліза. Пишіть локацію. А я поки що розповім про пригоди однієї іномарки, за якою спостерігаю вже років 5", — написала вона.

За її словами, нормальний легковик стояв у провулку Вертова біля Укртелефільму, але пізніше з нього зняли номери, спустили колеса і вибили вікна. Після цього вона стала житлом для бездомного, який притяг до неї купу всякого мотлоху.

Разом із друзями бездомний смажили біля машини "шашлики", доки не влаштували пожежу й пішли в інші місця. Через деякий час напроти неї відкрилася престижна автомийка і каркас прибрали на сусідню вулицю Флоренції.

Скарги місцевих мешканців результатів не дали, тож комунальники так її нікуди й не вивезли.

"Та мабуть чиновники не вміють читати, та й їздять більш престижними дорогами. Цими днями вони звітували у Фейсбуці, що у Дніпровському районі "активно тривають роботи із забезпечення належного санітарно-технічного стану територій, організовуються та проводяться роботи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Зокрема, ліквідовано чергове масштабне стихійне звалище сміття в лісопарковій зоні зал. Десенка". Тому вкотре пишу: може у їх графіку прибирань знайдеться час і для цього непотребу?", — запитала Коростелева

Як повідомлялося раніше, у Києві 1 лютого під час повітряної тривоги та загрози удару балістичними ракетами охоронці Національного авіаційного університету (НАУ) закрили укриття для десятків людей з дітьми.